4 prendas de ropa que disimularán tu espalda ancha: te verás más petite y acinturada

Elegir la ropa adecuada puede transformar por completo la forma en que se ve tu silueta. Por tal razón, expertos en moda mencionaron al menos cuatro prendas que ayudan a disimular la espalda ancha, así como también equilibran las proporciones y te harán lucir más petite y acinturada de manera natural.

Desde la cuenta de Instagram @maemi_oficial dieron a conocer la vestimenta adecuada para este tipo de cuerpos, además de compartir la indumentaria que no deberías ponerte si tienes la parte superior del cuerpo más ancha.

Esta es la ropa que disimulará tu espalda ancha

1. Vestidos cruzados (wrap): definen la cintura y crean líneas diagonales que equilibran la parte superior del cuerpo, haciendo que la espalda se vea más estilizada.

2. Blusas con escote en V: este tipo de escote alarga visualmente el torso y desvía la atención de la amplitud de la espalda, logrando un efecto más armonioso.

3. Chaquetas o blazers entallados: al marcar la cintura y caer rectos hacia abajo, ayudan a dar proporción y reducen visualmente el ancho de la espalda.

4. Prendas con telas fluidas y caída suave: evitan el volumen extra en la parte superior del cuerpo y permiten que la silueta se vea más ligera y definida.

Qué prendas NO tendrías que ponerte si tienes este cuerpo

Especialistas en moda de la revista Cosmopolitan explicaron que, para un cuerpo con espalda ancha, hay ciertas prendas que no son aconsejables porque aumentan visualmente el volumen en la parte superior, como por ejemplo:

