¿Quién dijo que el pastel de bodas no es importante? Si eres de quienes piensan todo lo contrario y lo consideras un elemento protagonista de tu casamiento, estas ideas pueden servirte como guía para encontrar una propuesta que conecte con tu esencia. Más allá del sabor, su presencia suma impacto visual y emoción, convirtiéndose en un momento especial que muchos invitados esperan y recuerdan como parte central de la celebración.

La clave está en animarte a crear sin límites y dejar de lado los moldes tradicionales. No es obligatorio que sea blanco ni que tenga varios niveles y hoy existen infinitas posibilidades en materiales, colores y detalles. Desde decoraciones con flores o frutas hasta combinaciones audaces y tonos suaves, cada elección habla de tu estilo. No hay reglas fijas ni elecciones incorrectas y todo puede funcionar.

49 ideas de pastel de bodas que puedes tomar como inspiración: desde sencillos hasta muy elaborados|Fuente: Canva

