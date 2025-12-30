5 diseños de uñas para Año Nuevo con verde que puedes usar en cortas: dan suerte y abundancia
Si estás buscando lucir armoniosa y festiva para la fiesta de fin de año, checa estos increíbles modelos únicos que puedes usar en la noche
Si quieres lucir unas uñas para Año Nuevo que describan perfectamente tu personalidad, puedes elegir el color verde. Aquí te presentamos 5 diseños que puedes usar en uñas cortas y que, además, podrían atraerte suerte y abundancia.
De acuerdo con la revista de moda Vogue, el color verde está asociado a la primavera y el verano, pero existen tonos que también pueden usarse en invierno, especialmente si los llevarás en una noche de fiesta o en una reunión familiar.
Uno por uno, los diseños de uñas verdes que puedes usar en Año Nuevo
- Uñas verdes con acento dorado: Se aplica el esmalte verde esmeralda profundo en todas las uñas y se añade un detalle dorado en una o dos: puede ser una línea fina, foil o pequeños puntos metálicos. Lucen sofisticadas y brillantes, perfectas para cerrar el año con lujo discreto, y puedes combinarlas con vestidos negros, dorados o champagne. Ideales si usas joyería dorada o accesorios metálicos.
- Uñas verde olivo con efecto mate: Usa esmalte verde oliva y top coat mate. El acabado aterciopelado es clave. Lucen minimalistas, modernas y muy elegantes, incluso en uñas muy cortas. Además, puedes combinarlas con outfits en tonos nude, beige, blanco o terracota. Van perfecto con looks relajados pero chic.
- Uñas verde pastel con glitter sutil: Base verde menta o pistache y una capa ligera de glitter fino, solo en la punta o en una uña acento. Te harán ver dulce, fresca y luminosa. Transmiten calma y renovación, ideales para atraer buenas energías. Va con ropa blanca, plateada y tonos pastel.
- French invertido verde con dorado: Uña base nude o transparente y el color verde aplicado en la media luna (zona de la cutícula). Se puede enmarcar con una línea dorada, para lucir elegante y diferente. Puedes usar looks sofisticados en verde, negro o marfil. Ideales para un Año Nuevo más formal.
- Verde jade con símbolos de abundancia: Ponte esmalte verde jade y pequeños detalles como hojas, líneas curvas o puntos dorados que simulan monedas o energía en movimiento. Lucirán armoniosas y simbólicas, perfectas si buscas un diseño con intención espiritual, y lo mejor de todo es que puedes combinarla con ropa en tonos naturales, lino, seda o satín. Funcionan muy bien con maquillaje en tonos tierra o dorados.
¿Qué significa usar uñas verdes y qué dice sobre tu personalidad?
El color verde en las uñas representan crecimiento, estabilidad y prosperidad. De acuerdo con Cosmopolitan, si las usas de la manera correcta, puedes dar la impresión de ser una persona llena de equilibrio y armonía.