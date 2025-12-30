5 diseños de uñas para Año Nuevo con verde que puedes usar en cortas: dan suerte y abundancia

Si quieres lucir unas uñas para Año Nuevo que describan perfectamente tu personalidad, puedes elegir el color verde. Aquí te presentamos 5 diseños que puedes usar en uñas cortas y que, además, podrían atraerte suerte y abundancia.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, el color verde está asociado a la primavera y el verano, pero existen tonos que también pueden usarse en invierno, especialmente si los llevarás en una noche de fiesta o en una reunión familiar.

Uno por uno, los diseños de uñas verdes que puedes usar en Año Nuevo

Uñas verdes con acento dorado: Se aplica el esmalte verde esmeralda profundo en todas las uñas y se añade un detalle dorado en una o dos: puede ser una línea fina, foil o pequeños puntos metálicos. Lucen sofisticadas y brillantes, perfectas para cerrar el año con lujo discreto, y puedes combinarlas con vestidos negros, dorados o champagne. Ideales si usas joyería dorada o accesorios metálicos.

Usa las uñas verdes con dorado en Año Nuevo.|(Pinterest)

Uñas verde olivo con efecto mate : Usa esmalte verde oliva y top coat mate. El acabado aterciopelado es clave. Lucen minimalistas, modernas y muy elegantes, incluso en uñas muy cortas. Además, puedes combinarlas con outfits en tonos nude, beige, blanco o terracota. Van perfecto con looks relajados pero chic.

: Usa esmalte verde oliva y top coat mate. El acabado aterciopelado es clave. Lucen minimalistas, modernas y muy elegantes, incluso en uñas muy cortas. Además, puedes combinarlas con outfits en tonos nude, beige, blanco o terracota. Van perfecto con looks relajados pero chic. Uñas verde pastel con glitter sutil: Base verde menta o pistache y una capa ligera de glitter fino, solo en la punta o en una uña acento. Te harán ver dulce, fresca y luminosa. Transmiten calma y renovación, ideales para atraer buenas energías. Va con ropa blanca, plateada y tonos pastel.

Estos diseños de uñas verdes te encantarán para Año Nuevo.|(ESPECIAL/Pinterest)

French invertido verde con dorado: Uña base nude o transparente y el color verde aplicado en la media luna (zona de la cutícula). Se puede enmarcar con una línea dorada, para lucir elegante y diferente. Puedes usar looks sofisticados en verde, negro o marfil. Ideales para un Año Nuevo más formal.

Uña base nude o transparente y el color verde aplicado en la media luna (zona de la cutícula). Se puede enmarcar con una línea dorada, para lucir elegante y diferente. Puedes usar looks sofisticados en verde, negro o marfil. Ideales para un Año Nuevo más formal. Verde jade con símbolos de abundancia: Ponte esmalte verde jade y pequeños detalles como hojas, líneas curvas o puntos dorados que simulan monedas o energía en movimiento. Lucirán armoniosas y simbólicas, perfectas si buscas un diseño con intención espiritual, y lo mejor de todo es que puedes combinarla con ropa en tonos naturales, lino, seda o satín. Funcionan muy bien con maquillaje en tonos tierra o dorados.

¿Qué significa usar uñas verdes y qué dice sobre tu personalidad?