5 plantas de interior que limpian el aire y crecen con poca luz: serán un acierto en tu hogar

Contar con plantas de interior en casa es una de las decisiones más acertadas que alguien puede tomar. No solo brindan vida, tonalidad y frescura, sino que también nos permiten reconectar con la naturaleza. No obstante, escoger la especie ideal no siempre resulta fácil, sobre todo cuando se dispone de poca luz natural.

¿Cuáles son las plantas de interior perfectas para la casa?

De acuerdo a información del portal especializado en decoración “El Mueble” , estas son algunas opciones perfectas de plantas de interior para llenar de buena energía tu casa y hacerla lucir hermosa:



Espatifilo (Spathiphyllum)

Purifica el aire eliminando formaldehído, benceno, acetona y tricloroetileno.

Absorbe el exceso de humedad, ayudando a prevenir el moho.

Crece bien con poca luz y requiere riego moderado.

Sus flores blancas decoran todo el año.



Muy resistente y fácil de cuidar, ideal para interiores con poca luz.

Elimina toxinas como formaldehído y benceno.

Libera oxígeno por la noche, mejorando la calidad del sueño.

Necesita poco riego y sustrato aireado.



Crece rápido y se adapta a lugares con poca luz.

Filtra contaminantes como los vapores químicos de muebles y pinturas.

Sus hojas en forma de corazón aportan luminosidad sin sol directo.

Fácil de cuidar, ideal para interiores y colgantes.



Purifica el aire eliminando formaldehído, xileno, amoníaco y benceno.

Prefiere lugares con luz tamizada y humedad, como baños o dormitorios.

Requiere riego moderado y es poco exigente con la luz.



Excelente purificadora de aire, absorbe monóxido de carbono y otros contaminantes.

Resistente y fácil de mantener, crece bien en espacios poco iluminados.

Sus hojas alargadas con franjas blancas y verdes son decorativas y frescas.

Necesita tierra húmeda y buena iluminación indirecta.

¿En dónde colocar las plantas que necesitan poca luz?

Aunque necesiten de poca iluminación y se adapten a cualquier espacio, no quiere decir que no haya lugares donde queden mejor. Estas zonas son ideales para colocar las plantas de interior: