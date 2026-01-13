5 plantas de interior que no son tóxicas para las mascotas

Cada vez más personas buscan incorporar plantas de interior a sus hogares para aportar frescura, color y bienestar. Pero cuando conviven con perros o gatos, surge una preocupación clave: la seguridad y la protección ante algunas sustancias vegetales que pueden ser tóxicas para estas mascotas .

En exclusiva: Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran juntos y adelantan un 2026 lleno de música

Muchas especies de plantas de interior ornamentales pueden resultar tóxicas para las mascotas y provocar desde vómitos hasta problemas neurológicos graves si son ingeridas. Por esta razón, veterinarios y especialistas en comportamiento animal recomiendan informarse antes de elegir plantas de interior.

Según organismos especializados como la ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), existen varias opciones decorativas, resistentes y fáciles de cuidar que no representan un riesgo para perros ni gatos. Esto es todo lo que tienes que saber.

Las 5 plantas de interior no tóxicas para mascotas como perros y gatos

Palma areca ( Dypsis lutescens ): muy popular por su aspecto tropical, no es tóxica para mascotas y ayuda a mejorar la calidad del aire. Requiere luz indirecta y riego moderado.

( ): muy popular por su aspecto tropical, no es tóxica para mascotas y ayuda a mejorar la calidad del aire. Requiere luz indirecta y riego moderado. Calatea : apreciada por sus hojas decorativas, es completamente segura para perros y gatos. Prefiere ambientes húmedos y luz suave, lo que la hace ideal para interiores.

: apreciada por sus hojas decorativas, es completamente segura para perros y gatos. Prefiere ambientes húmedos y luz suave, lo que la hace ideal para interiores. Helecho de Boston ( Nephrolepis exaltata ): una planta clásica, resistente y no tóxica. Según la ASPCA, es una de las mejores opciones para hogares con animales.

( ): una planta clásica, resistente y no tóxica. Según la ASPCA, es una de las mejores opciones para hogares con animales. Palma bambú ( Chamaedorea seifrizii ): además de ser segura, es fácil de mantener y se adapta bien a espacios con poca luz.

( ): además de ser segura, es fácil de mantener y se adapta bien a espacios con poca luz. Peperomia: compacta y decorativa, no representa peligro para las mascotas y es ideal para departamentos o espacios pequeños.

¿Cuáles son las plantas más tóxicas para las mascotas?

Veterinarios advierten especialmente sobre el lirio, altamente tóxico para los gatos incluso en pequeñas cantidades. Pero también se incluye el pothos, que puede causar irritación oral y vómitos.

Algo similar ocurre con la dieffenbachia, asociada a la inflamación de boca y garganta. Por su parte, el ficus provoca trastornos digestivos y el aloe vera puede generar diarrea y letargo en perros y gatos.

Según la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell y la ASPCA, la ingesta accidental de plantas tóxicas es una de las causas más frecuentes de consultas de emergencia en clínicas veterinarias. Por eso, recomiendan optar siempre por alternativas seguras cuando se convive con animales.