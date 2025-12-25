7 diseños hermosos de uñas largas para lucir en Año Nuevo; serás la sensación en todos lados

El Año Nuevo es la ocasión perfecta para apostar por unas uñas largas llenas de estilo y personalidad. Estos 7 diseños hermosos combinan brillo, elegancia y tendencia para que tus manos destaquen y seas la sensación en todas partes.

Expertos de moda de la revista Glamour compartieron una por una las mejores inspiraciones para tu look de fin de año, ideales para combinar con tu outfit festivo y destacar tus manos en esa noche tan especial.

Los modelos de uñas largas ideales para Año Nuevo

1. Red velvet nails: tonalidad roja profunda con acabado aterciopelado. Transmiten lujo, sensualidad y sofisticación. Ideales para eventos nocturnos o looks elegantes.

2. Azul aurora: mezcla de azules con reflejos tornasolados, aporta un efecto luminoso y moderno y son perfectas para destacar sin perder elegancia.

3. Amarillo mantequilla: color suave y cremoso, de aspecto delicado, que transmite frescura, dulzura y modernidad. Son perfectas para uñas cortas o estilos minimalistas.

4. Blancas glaseadas: blanco translúcido con brillo perlado, que dan una apariencia limpia, pulida y natural. Combinan con cualquier outfit y temporada.

5. Efecto aura: degradado suave desde el centro hacia los bordes. Crea un efecto etéreo y artístico, y permite jugar con diferentes colores y estilos.

6. Clean nails: tonos nude, lechosos o rosados muy naturales. Acabado prolijo y discreto, son perfectas para un look elegante y atemporal.

7. Puntas metálicas: francesa reinventada con acabados dorados, plateados o cromados, que aportan un toque moderno y sofisticado. Ideales para elevar un diseño sencillo sin recargarlo.

Así puedes combinar tus uñas largas

Las uñas largas son el complemento perfecto para elevar cualquier look, según la revista Vogue. Por tal razón, mencionaron que puedes combinarlas con:

