Cómo dibujar a “Rumi” de “KPop Demon Hunters": 6 tutoriales fáciles, paso a paso

A veces parece que dibujar a nuestros personajes favoritos fuera una tarea imposible para quienes no son expertos en artes; sobre todo cuando los personajes en cuestión pertenecen a obras tan destacadas en animación como "Las Guerreras KPop". Sin embargo, en realidad existen técnicas que nos permiten recrear su apariencia aunque seamos principiantes. A continuación te compartimos algunos tutoriales sencillos para aprender a dibujar a "Rumi" de "KPop Demon Hunters".

Dibujar a un personaje como la líder de las "Huntrix" puede no solamente relajante para niños y adultos sino también formar parte de manualidades más grandes o decoración.

6 tutoriales para aprender a dibujar a "Rumi" de "KPop Demon Hunters"

1. Con formas básicas

A partir de formas muy básicas, con este tutorial puedes comenzar a dibujar el rostro y cabello de nuestra guerrera; las instrucciones son tan sencillas que, en el video, no necesitan explicarse con palabras. Para finalizarlo tienes la posibilidad de usar solo lápiz o colores.

2. A partir de trazos simples

Este es un tutorial mucho más detallado para quienes prefieren seguir directamente las instrucciones de una persona al dibujar. Tanto niños como adultos pueden dibujar esta versión de "Rumi" de "Las Guerreras KPop".

3. Cómo dibujar a "Rumi" de "KPop Demon Hunters" en versión kawaii

@clyde_lance_20.10.1994 Cómo dibujar a RUMI de K-Pop Demon Hunters - dibujos fáciles Paso a paso - パート 001 ♬ original sound - clyde_lance_20.10.1994

Aquí tenemos un tutorial que está dividido en varias partes para aprender a dibujar al personaje desde las formas hasta los detalles del rostro, cabello y ropa. Se hizo con estética kawaii, para darle un aspecto todavía más adorable.

4. "Rumi" con ramen

En este tutorial se recrea uno de los momentos más divertidos de la película de "Las Guerreras KPop", pero nuevamente con la estética kawaii. No vas a poder creer el dibujo que harás a partir de formas bastante simples.

5. A partir de cuadrantes

Con solo el trazo de dos líneas, puedes partir para dibujar a detalle a "Rumi". Las líneas sencillas te permiten dimensionar a la perfección los rasgos del personaje.

6. A lápiz

Finalizamos el listado con un tutorial que permite hacer trazos más libres con una punta muy fina, pero que mantiene una estética tierna para dibujar a la integrante de las "Huntrix".