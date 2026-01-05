7 peinados para niñas de 13 años que lucirán a la moda, pero sin dejar de conservar la ternura

Algunas niñas de 13 años están en una etapa de querer cambios, especialmente en su estilo de cabello . Por eso, en esta selección de 7 ideas de peinados te mostraremos cómo encontrar looks a la moda sin dejar de conservar la ternura.

De acuerdo con el sitio especializado en moda The Right Hairstyles, hay una gran variedad de looks adolescentes que estarán en tendencia en 2026 y que, además, se adaptan a cualquier tipo de rostro, ya sea en cabello corto, mediano o largo . Estas propuestas te encantarán.

Uno por uno, los peinados para niñas de 13 año que son tendencia en 2026

Peinado Waves Suaves (Ondas de Sirena): Ondas suaves y naturales que caen con movimiento alrededor del rostro. Para hacerlo haz ondas con plancha de barril grande o trenza el cabello húmedo toda la noche y suéltalas por la mañana. Define con spray ligero para textura. Van bien con vestidos románticos, blusas de gasa, tenis blancos o botines; ideal para citas casuales o salidas con amigas.

Peinados de niña con onda suave.|(ESPECIAL)

Peinado Curtain Bangs + Capas Largas : Es un flequillo cortina con capas largas que enmarcan la cara. Debes secar con secadora y cepillo redondo para abrir el flequillo hacia los lados. Las capas se ven mejor con un poco de producto texturizante para volumen. Combínalo con jeans de tiro alto y suéter ligero, un top corto con chaqueta oversize.

: Es un flequillo cortina con capas largas que enmarcan la cara. Debes secar con secadora y cepillo redondo para abrir el flequillo hacia los lados. Las capas se ven mejor con un poco de producto texturizante para volumen. Combínalo con jeans de tiro alto y suéter ligero, un top corto con chaqueta oversize. Trenza lateral suelta : Es un estilo casual, pero con contundencia. Para hacerlo peina el cabello hacia un lado, haz una trenza clásica suelta y alforja un poco los mechones para un acabado relajado. Va bien con la blusa boho, una falda midi o un short de mezclilla con sandalias.

: Es un estilo casual, pero con contundencia. Para hacerlo peina el cabello hacia un lado, haz una trenza clásica suelta y alforja un poco los mechones para un acabado relajado. Va bien con la blusa boho, una falda midi o un short de mezclilla con sandalias. Peinado con media coleta con braids: Este va medio recogido con detalles de mini trenzas en la parte superior. Separa la parte superior del cabello, haz dos o tres mini trenzas pegadas al cuello cabelludo y amárralas con la sección suelta del cabello. Va bien con crop tops, chaquetas ligeras o joggers modernos.

Los peinados para niñas de 13 años están entre la moda y lo tierno. |(ESPECIAL/Pinterest)

Peinado Ponytail Burbuja: Se usan ligas para expandir y crear volumen. Haz una coleta alta, coloca ligas a intervalos y empuja ligeramente el cabello entre cada liga para formar las burbujas. Va bien con sudaderas, vestidos causales, zapatillas o estilo escolar.

Se usan ligas para expandir y crear volumen. Haz una coleta alta, coloca ligas a intervalos y empuja ligeramente el cabello entre cada liga para formar las burbujas. Va bien con sudaderas, vestidos causales, zapatillas o estilo escolar. Peinado con trenza doble con coletas: Las dos trenzas se unen en una cola baja. Debes separar el cabello en dos y hacer una trenza francesa desde la línea del cabello hacia atrás, únelas en una cola con un lazo bonito. Ponte una camisa blanca oversized, un pantalón de mezclilla y un blazer ligero, te verás semi formal.

Checa estos peinados para niña adolescente.|(ESPECIAL/PINTEREST)

Peinado bob texturizado más microflequillo: Es un corte desordenado pero suave. Para hacerlo, debes aplicar mousse ligero, seca con disuor o deja secar al aire para textura natural. El microflequillo enmarca la mirada y da un vibe moderno. Queda perfecto con pantalones anchos, tenis o vestido camisero.

Corto, mediano o largo: cómo saber qué tipo de cabello conviene según tu rostro

Aunque la lista anterior van bien para todo tipo de cabellos, ya sea corto, mediano o largo, saber cuál te va mejor podría darle un plus. Según Cosmopolitan, las recomendaciones de expertos en belleza son las siguientes:

Rostros ovalados: el mediano es mejor, como Long Bob, Melenas midi con capas, corte swag

el mediano es mejor, como Long Bob, Melenas midi con capas, corte swag Rostros alargados : evita las melenas XXL lisas, en cambio un peinado en capas, a la altura de la mandíbula y con flequillo podrían hacerte lucir mejor.

: evita las melenas XXL lisas, en cambio un peinado en capas, a la altura de la mandíbula y con flequillo podrían hacerte lucir mejor. Rostros cuadrados : van mejor los cortes medianos o largos con flequillos desfilados, peinados como Wavy bob, Choppy bob, y en capas y volumen.

: van mejor los cortes medianos o largos con flequillos desfilados, peinados como Wavy bob, Choppy bob, y en capas y volumen. Rostros redondos: Los peinados con longitud son mejores para adelgazar el rostro, como la melena XL, el Flequillo barrido, el corte bob, y el flequillo de lado.

Como tip, puedes agregar accesorios como scrinchies de sena, mini pinzas, bandas o más para darle un toque extra.