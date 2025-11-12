7 plantas de interior que puedes tener en casa por mucho tiempo (NO necesitan luz natural)

Las plantas no solo contribuyen con la naturaleza, sino que también dan vida a los hogares, pues la mayoría de los mexicanos tienen más de una especie en el interior de sus casas. No obstante, hay otras que debido al lugar donde viven lo vuelve complejo al no tener entrada de luz solar, vital para que las matas sigan con vida, como lo son los árboles naturales de Navidad, que si deseas conservarlo verdoso estos pasos debes seguir.

No obstante, existen plantas que no requieren de luz natural y pueden durar en las casas por mucho tiempo. Con ellas, se pueden adornar el hogar, hasta ese lugar de la terraza donde no le pega el Sol y que es opción de remodelación para que parezca una vivienda de ricos.

Unsplash Photos es una de las opciones para adornar la casa con plantas

1. Photos

Es la planta predilecta para decorar interiores, ya que crecen rápidamente. No obstante, puede que sus hojas se vuelvan amarillosas y secas en caso de que tenga un mínimo rayo de Sol.

2. Violeta africana

Es una gran opción para adornar el hogar, ya que puede florecer todo el año si se riega frecuentemente y así los visitantes queden asombrados por dicha planta.

3. Sansevieria

Es una de las plantas más comunes que hay en las casas mexicanas y perfecta para tener en el interior durante este invierno, pues en esta época solo basta con regarla una vez al mes para que se mantenga verdosa.

4. Begonia

Este tipo da flores le puede dar un toque diferente a las casas, sin necesidad de sacarlas continuamente al Sol para evitar que se sequen.

Unsplash La Begonia da flores todo el año, si se riega constantemente; una buena opción para la casa

5. Aloe Vera

Esta planta suculenta es de las más buscadas en el mundo, pues no solo sirve como adorno en las viviendas, sino que también sirven para combatir quemaduras gracias a su gel que dan sus hojas.

6. Cintas

La también conocida como la malamadre es de las más buscadas para decorar el interior de una casa o departamento, ya que crece rápidamente y es de las más duraderas.

7. Menta

Este tipo no requiere de luz solar, ya que si se expone directamente se puede quemar. Es una buena opción para tenerla en la cocina y así utilizar sus hojas para condimentar algún platillo.

Estos son los beneficios de tener plantas en el interior de la casa, según los expertos

El tener plantas en el interior de las casas no solo sirven como adorno o para rellenar espacios, pues en los humanos tiene grandes beneficios. Matthew Wichrowski, terapeuta hortícola sénior del Centro Médico NYU Langone, afirmó que al cuidarlas se puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el estadio de ánimo y disminuir los pensamientos depresivos.

Las plantas ayudan a que las personas que trabajan o estudian tengan una mayor concentración, memoria y productividad. Además, liberan humedad en ambientes secos a través de los pequeños poros en sus hojas.