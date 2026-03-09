7 diseños de uñas vaqueras que quedan para cualquier ocasión en marzo 2026

No todos los diseños de uñas más populares para marzo 2026 están relacionados con la primavera, sino que apuestan por estilos que salgan de lo tradicional y le aporten un aire refrescante a cualquier look. Es el caso de las "cowboys nails", una tendencia muy atrevida que es ideal para lucir manos arregladas en todo momento y le favorecen a todos los tonos de piel.

Uñas en tendencia para marzo 2026: 7 diseños inspirados en vaqueros que tienen mucho estilo

Cortas de animal print . Los estampados de animal print suelen estar presentes en los atuendos vaqueros, por lo que no podían quedarse fuera de las inspiraciones de manicure para marzo 2026



. Los estampados de animal print suelen estar presentes en los atuendos vaqueros, por lo que no podían quedarse fuera de las Diseños de uñas con cactus. Si quieres llevar toda la magia del atardecer en el medio oeste en las manos, hazte un mani con degradados naranjas para que parezca el cielo y agrega algunos cactus para que se vea fabuloso.

7 diseños de uñas vaqueras que serán tendencia en marzo 2026|Pinterest

Diseños de uñas vaqueras inspiradas en las hebillas de cinturones . Una parte imprescindible en la vestimenta de cualquier vaquero, son los cinturones con hebillas grandes y vistosas. Agrega modelos que evoquen estos accesorios, lo que además le dará color a las manos.



. Una parte imprescindible en la vestimenta de cualquier vaquero, son los cinturones con hebillas grandes y vistosas. Agrega modelos que evoquen estos accesorios, lo que además le dará color a las manos. Manicura francesa con estrellas. Un clásico que nunca falla es la punta francesa, conocida por lo sofisticadas que se ven en cualquier versión y por lo fácil que es adaptarlo a otros estilos. Para las "cowboy nails" haz una fusión de blanco y café, poniendo pequeñas estrellas con brillo.

7 diseños de uñas vaqueras que serán tendencia en marzo 2026|Pinterest

Cowboy nails en tonos rosas . Si piensas que los diseños de uñas vaqueras no pueden verse más femeninos, te equivocas. Puedes hacerte un manicure usando el rosa pastel como base y agregando ilustraciones que evoquen al desierto con tonos más fuertes de la misma paleta de colores.



. Si piensas que los no pueden verse más femeninos, te equivocas. Puedes hacerte un manicure usando el rosa pastel como base y agregando ilustraciones que evoquen al desierto con tonos más fuertes de la misma paleta de colores. Diseños de uñas con animal print minimalista. Para quienes buscan algo discreto sin que sea aburrido, entonces el manicure de animal print con efecto minimalista es la mejor opción. A diferencia de los modelos que están en toda la uña, puedes hacer pequeños detalles en corazón o estrella.

7 diseños de uñas vaqueras que serán tendencia en marzo 2026|Pinterest

Con punta cuadrada y detalles metálicos. Aunque las uñas almendradas afinan los dedos y hacen que las manos se vean muy delicadas diseños de uñas con inspiración vaquera, como botas, estrellas, cactus, caballos o herraduras.