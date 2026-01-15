7 secretos para cuidar a una orquídea y que te sobreviva más que en otras casas

Las orquídeas son plantas hermosas y delicadas que suelen generar miedo por su fama de “difíciles”, pero la verdad es que, con los cuidados adecuados, pueden vivir y florecer por mucho tiempo. En estos 7 secretos descubrirás cómo mantener tu orquídea sana, fuerte y feliz para que no solo sobreviva, sino que luzca mejor que en muchas otras casas.

Desde la luz correcta hasta el riego preciso, expertos del sitio Fronda revelaron que hay métodos clave que determinan si lucirá espectacular o si sus hojas y flores comenzarán a deteriorarse. Aquí te contamos qué debes hacer para que se mantenga hermosa y saludable.

Los mejores secretos para proteger tu orquídea

1. Colocarla en un lugar con luz indirecta: evita el sol directo, ya que puede quemar sus hojas; la luz suave es ideal para su crecimiento.

2. Regarla solo cuando lo necesite: el exceso de agua es su peor enemigo. Asegúrate de que el sustrato esté casi seco antes de volver a regar.

3. Usar un sustrato especial para orquídeas: necesitan un medio aireado que drene bien, como corteza de pino o mezclas específicas.

|Canva

4. Cuidar la humedad del ambiente: les encanta la humedad, pero no el encharcamiento. Puedes colocar un plato con piedras y agua debajo de la maceta.

5. No mojes las hojas ni la corona: al regar, enfócate solo en las raíces para evitar hongos y pudrición.

6. Fertilizar con moderación: aplica fertilizante especial para orquídeas una vez al mes, diluido, para mantenerla fuerte.

7. Ten paciencia y obsérvala: cada orquídea es distinta. Presta atención a sus hojas y raíces para detectar a tiempo cualquier problema.

¿Cuáles son los beneficios de tener orquídeas en tu casa?

Especialistas del portal Piante dieron a conocer que existen ciertos beneficios de contar con esta planta en tu hogar, como por ejemplo:

