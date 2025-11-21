Puedes tener una orquídea hermosa en tu casa, pero solo si cumples con estos cuidados

La orquídea es conocida por su elegancia y belleza, pero mantenerla así no es cuestión de suerte. Aunque parezcan delicadas, estas flores pueden prosperar en casa si reciben la atención adecuada. Desde la luz correcta hasta el riego preciso, hay cuidados clave que determinan si lucirá espectacular o si sus hojas y flores comenzarán a deteriorarse. Aquí te contamos qué debes hacer para que se mantenga hermosa y saludable.

Especialistas en jardinería de AD Maganize compartieron algunos consejos para que tu planta sobreviva incluso sin ocuparte demasiado. Entre ellos, mencionaron algunos paso a paso esenciales como:



necesitan mucha luz indirecta. Debes evitar el sol directo porque quema las hojas. Un lugar ideal es cerca de una ventana con cortina ligera. Riego correcto: una vez por semana suele ser suficiente. Dejar que el sustrato se seque ligeramente entre riegos y nunca la dejes “encharcada”, ya que el exceso de agua pudre las raíces.

una vez por semana suele ser suficiente. Dejar que el sustrato se seque ligeramente entre riegos y nunca la dejes “encharcada”, ya que el exceso de agua pudre las raíces. Controlar la temperatura: estas plantas prefieren ambientes templados, entre 18 °C a 25 °C. Debes evitar corrientes de aire, cambios bruscos y sitios muy fríos.

Fuente: Canva

necesitan humedad del 50% al 70%. Puedes usar un humidificador, bandeja con piedras y agua o pulverizar ligeramente (sin mojar demasiado las flores). Usar el sustrato correcto: no tierra común. Emplear sustrato especial para orquídeas, como corteza de pino, carbón vegetal, fibra de coco, etc., que permita buena ventilación.

no tierra común. Emplear sustrato especial para orquídeas, como corteza de pino, carbón vegetal, fibra de coco, etc., que permita buena ventilación. Trasplantarla cuando sea necesario: cada 1 o 2 años, cuando el sustrato se descompone o las raíces salen del contenedor. Hazlo después de la floración.

cada 1 o 2 años, cuando el sustrato se descompone o las raíces salen del contenedor. Hazlo después de la floración. Observa sus señales: hojas amarillas, raíces blandas o manchas indican problemas de riego o luz. Ajusta los cuidados según lo que te “comunique” la planta.

Los beneficios de tener orquídeas en tu casa

Por otra parte, los expertos dieron a conocer que existen ciertos beneficios de contar con esta planta en tu hogar, como por ejemplo:

