Los 9 errores de maquillaje más comunes (y cómo corregirlos para verte mejor)

La aplicación de maquillaje suele ser un ritual casi imprescindible para muchas mujeres, quienes recurren a diversos productos para potenciar su belleza. Sin embargo, al no ser expertas, muchas personas suelen cometer errores comunes al momento de aplicar el makeup. Si tu eres una de ellas, no te preocupes ya que siempre puedes corregirlos para verte mejor.

¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen al maquillarse?

Según fuentes expertas, como el portal You First Beauty, no limpiar la piel antes de aplicar maquillaje suele ser el principal error al momento de arreglarse. Además de este, también estos son los 9 desaciertos más comunes, los cuales, por supuesto, pueden remediarse:



No hidratar antes de maquillarse: es importante nutrir y cuidar nuestra piel para que no luzca agrietada. Aplicar mucha base de maquillaje: la piel tiene que verse sana, bonita, real… y el maquillaje sirve para potenciar. Así que puedes aplicar la base solo en algunas zonas para homogeneizar el tono y dar luminosidad. Confundir corrector con iluminador: toma en cuenta que si eliges un corrector demasiado claro para tu tono de piel o iluminas la zona de la ojera, estas potenciándolas. Delinear mal los ojos o con un color demasiado oscuro: toma en cuenta que no todas las formas de los ojos admiten un delineado o eyeliner y además, si las líneas no son limpias, el efecto no será nada favorecedor. Aplicar muchas capas de máscara de pestañas: El aspecto de los ojos puede ser pesado y sucio al producirse grumos por aplicar demasiadas capas. No peinar ni maquillar las cejas: procura fijar tus cejas con la forma correcta. Aplicar el rubor con la brocha por toda la cara: este elemento hay que aplicarlo en las mejillas o en el puente de la nariz si lo que quieres es un efecto “sun kissed”. Delinear la boca por encima de su perfil natural y con un color desacertado: si haces esto puedes desproporcionar la medida y el tono que armoniza tu rostro. No rellenar las comisuras de los labios: esto hará que al hablar o gesticular se vean la falta de color y, también, la forma completa del labio, por lo que el efecto es inacabado.

¿Cómo elegir el tono correcto de tu base de maquillaje para lucir una piel perfecta?

Otro error común a la hora de maquillarse es elegir el tono incorrecto de base, por lo cual es indispensable seguir este método que te llevará a encontrar el producto que ideal para ti:

Recuerda siempre que demasiado pálido, demasiado oscuro o demasiado brillante, tu tono de base no parecerá natural comparada con el color de tu cuello o de tu escote.