Con el paso de los años puedes acumular espejos, cuyos marcos se han deteriorado con el tiempo. No obstante, aún puedes darles una nueva cara con una renovación o reciclar los que ya tienes, no sin antes darles una buena limpiada, con estas 9 ideas para volverlos a colocar en la casa y hacer que se vean espectaculares. Dale una segunda vida a la ropa vieja con estas 7 opciones de reutilización.

Entre los diseños para darle una segunda vida a tus espejos hay modelos minimalistas, rústicos y modernos, ideales para todo tipo de hogar. Asimismo, extravagantes, desde marcos hechos con madera, soga y metal, hasta de cartón, ya que solo basta con echar a volar la imaginación para crear uno original. Estas son las 7 ideas para reciclar suéteres que ya no uses y convertirlos en cojines bonitos.

Las ideas para darles una renovación a los espejos

1. Estilo palet: El espejo con marco de madera estilo rústico puede tener un compartimiento de almacenamiento; puede ser ideal para baños.

9 ideas para reciclar espejos en casa o darles una renovación: se ven espectaculares|Pinterest

2. Con perchero: El diseño es rústico por su acabado e incluye ganchos para que funja también como perchero o recibidor.

darles una renovación|Pinterest

3. Tipo repisa: El marco de este espejo de madera es una buena opción para utilizarlo para poner algunas plantas y darle vida al espacio.

9 ideas para reciclar espejos en casa o darles una renovación: se ven espectaculares|Pinterest

4. Borde natural: Sus bordes irregulares y el estar hecho a mano lo hacen único. Cabe mencionar que el diseño se asimila al de una fotografía de un paisaje.

9 ideas para reciclar espejos en casa o darles una renovación: se ven espectaculares|Pinterest

5. Live Edge: Este tipo de marcos conserva la textura original del tronco. Se asimila a una media luna y puede ser una gran opción si tienes un espejo quebrado a la mitad.

9 ideas para reciclar espejos en casa o darles una renovación: se ven espectaculares|Pinterest

6. Ventana: Un diseño original y que puede lucir en una casa o departamento con pocas ventanas. Confundirá a más de una de tus visitas.

9 ideas para reciclar espejos en casa o darles una renovación: se ven espectaculares|Pinterest

7. Náutico: Este diseño de espejo con marco de soga gruesa es ideal para decorar casas que se ubiquen en la costera.

9 ideas para reciclar espejos en casa o darles una renovación: se ven espectaculares|Pinterest

8. Sol: Puede ser una gran opción si tienes pedazos de espejos, ya que con este diseño que imita los rayos del sol puede ser una gran decoración de las casas.

9 ideas para reciclar espejos en casa o darles una renovación: se ven espectaculares|Pinterest

9. Arracada: La forma del marco de este espejo es muy original y se asimila a una arracada, un tipo de arete que es tradicional en Zacatecas. Está hecho de hilo de algodón trenzado.