9 ideas para reciclar espejos en casa o darles una renovación: se ven espectaculares
Estos diseños son de espejos que has acumulado con el paso de los años y quieres darle una nueva cara para colocarlos en tu hogar
Con el paso de los años puedes acumular espejos, cuyos marcos se han deteriorado con el tiempo. No obstante, aún puedes darles una nueva cara con una renovación o reciclar los que ya tienes, no sin antes darles una buena limpiada, con estas 9 ideas para volverlos a colocar en la casa y hacer que se vean espectaculares. Dale una segunda vida a la ropa vieja con estas 7 opciones de reutilización.
Entre los diseños para darle una segunda vida a tus espejos hay modelos minimalistas, rústicos y modernos, ideales para todo tipo de hogar. Asimismo, extravagantes, desde marcos hechos con madera, soga y metal, hasta de cartón, ya que solo basta con echar a volar la imaginación para crear uno original. Estas son las 7 ideas para reciclar suéteres que ya no uses y convertirlos en cojines bonitos.
Las ideas para darles una renovación a los espejos
1. Estilo palet: El espejo con marco de madera estilo rústico puede tener un compartimiento de almacenamiento; puede ser ideal para baños.
2. Con perchero: El diseño es rústico por su acabado e incluye ganchos para que funja también como perchero o recibidor.
3. Tipo repisa: El marco de este espejo de madera es una buena opción para utilizarlo para poner algunas plantas y darle vida al espacio.
4. Borde natural: Sus bordes irregulares y el estar hecho a mano lo hacen único. Cabe mencionar que el diseño se asimila al de una fotografía de un paisaje.
5. Live Edge: Este tipo de marcos conserva la textura original del tronco. Se asimila a una media luna y puede ser una gran opción si tienes un espejo quebrado a la mitad.
6. Ventana: Un diseño original y que puede lucir en una casa o departamento con pocas ventanas. Confundirá a más de una de tus visitas.
7. Náutico: Este diseño de espejo con marco de soga gruesa es ideal para decorar casas que se ubiquen en la costera.
8. Sol: Puede ser una gran opción si tienes pedazos de espejos, ya que con este diseño que imita los rayos del sol puede ser una gran decoración de las casas.
9. Arracada: La forma del marco de este espejo es muy original y se asimila a una arracada, un tipo de arete que es tradicional en Zacatecas. Está hecho de hilo de algodón trenzado.