Adiós a las cocinas blancas: este es el color que será tendencia en 2026 y deberías usar en tu casa

Durante años, las cocinas blancas dominaron el diseño de interiores por su apariencia limpia y atemporal. Sin embargo, las tendencias para 2026 marcan un cambio importante hacia colores con más personalidad y carácter. Este nuevo tono promete transformar las cocinas, aportar calidez y convertirlas en espacios modernos, sofisticados y llenos de estilo que querrás tener en tu casa.

Según expertos en diseños de interiores de la revista Elle decoration, durante este año se utilizará más el verde, dado que conecta diseño, bienestar y modernidad en un solo color. Además, reúne ciertas características que lo posicionan en primer lugar antes de los clásicos.

¿Por qué el verde será tendencia en las cocinas?

Aporta calma y equilibrio: es un color asociado a la naturaleza, por lo que genera una sensación de tranquilidad y armonía, ideal para un espacio tan vivido como la cocina.

es un color asociado a la naturaleza, por lo que genera una sensación de tranquilidad y armonía, ideal para un espacio tan vivido como la cocina. Se siente más cálido que el blanco: a diferencia del blanco puro, el verde (sobre todo en tonos oliva, salvia o musgo) hace que la cocina se vea acogedora y menos fría.

a diferencia del blanco puro, el verde (sobre todo en tonos oliva, salvia o musgo) hace que la cocina se vea acogedora y menos fría. Es versátil y fácil de combinar: funciona muy bien con madera, mármol, piedra, acero y detalles dorados o negros, adaptándose a estilos modernos, rústicos o elegantes.

|Pinterest

Refuerza la tendencia natural y sostenible: el diseño de interiores apuesta cada vez más por colores que evocan lo orgánico, lo artesanal y lo ecológico, y el verde encaja perfecto en esta narrativa.

el diseño de interiores apuesta cada vez más por colores que evocan lo orgánico, lo artesanal y lo ecológico, y el verde encaja perfecto en esta narrativa. Aporta personalidad sin ser estridente: es un color con carácter, pero más sobrio que otros tonos intensos, por lo que se mantiene elegante y atemporal.

Estos son los beneficios de tener verde en tu casa

Desde el portal Dune Ceramics dieron a conocer que el color verde en tu casa aporta múltiples beneficios tanto a nivel estético como emocional. Estos son los principales:

