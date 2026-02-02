Estas son las consecuencias de comer a diario salchichas y tocino

La alimentación juega un rol fundamental en el cuidado de la salud de las personas. Elegir correctamente lo que comemos a diario es necesario para que nuestro organismo reciba todos los nutrientes que precisa para funcionar adecuadamente y mantenerse en el tiempo.

Sin embargo, alimentos como el jamón, el tocino y las salchichas aparecen entre las carnes procesadas que más preocupación despierta entre los especialistas. Sobre estos últimos dos productos, muchas personas las incluyen a diario en su rutina alimenticia pero pueden traer serias consecuencias para la salud.

Carnes procesadas y la salud

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que las carnes procesadas se encuentran en el Grupo 1 de carcinógenos, una clasificación de peligrosidad que comparten con el asbesto y el tabaco.

Los estudios señalan que el consumo de ciertos productos se relaciona con un mayor riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, especialmente el cáncer colorrectal. Es por eso que las advertencias apuntan principalmente a carnes procesadas como el tocino y las salchichas.

¿Es malo comer a diario salchichas y tocino?

Desde la plataforma especializada en información oncológica “Oncodaily” afirman que el consumo diario de salchichas y tocino incrementa en un 18% el riesgo de padecer cáncer colorrectal. La afirmación se sustenta en estudios que revelan que procedimientos y componentes de su producción generan sustancias que terminan siendo dañinas para el cuerpo.

Estas carnes procesadas contienen nitritos y nitratos que ayudan con su conservación. Sin embargo, en nuestro cuerpo se pueden convertir en N-nitrosos con capacidad para ocasionar mutaciones y daños en el ADN. A ello se debe sumar los procesos de cocción que también pueden dar origen a sustancias dañinas como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y las aminas heterocíclicas (HCA).

En este marco, la organización sin fines de lucro NutritionFacts.org remarca que un estudio de 1995 descubrió que “los vapores producidos al freír tocino causan unas cuatro veces más mutaciones en el ADN que los vapores de las hamburguesas de carne fritas a temperaturas similares”. También hace referencia a estudios de las universidades de Columbia y Harvard que descubrieron que el consumo de tocino y salchichas puede aumentar el riesgo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Ante lo expuesto, desde la Sociedad Americana del Cáncer (ACS) advierten sobre el consumo de carnes procesadas y piden evitarlas. Por su parte, expertos del Instituto Mayo Clinic indican que la mayor parte de nuestra dieta debe consistir en verduras, frutas, frutos secos, legumbres y cereales integrales.