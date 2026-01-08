4 aplicaciones para hacer ejercicio en casa: son gratis y cumplirás tu propósito de 2026

Este 2026 cumplirás tu propósito de Año Nuevo de bajar esos kilitos de más, pues no habrá pretextos de falta de tiempo, ya que estas 4 aplicaciones son ideales para hacer ejercicio en casa, pues solo te tomará unos cuantos minutos sin necesidad de largos traslados hacia el gym. Lo mejor de todo, es que son completamente gratis, como lo es la programación de TV Azteca en plataformas de streaming .

En el mercado existen varios Apps vara realizar entrenamiento y controlar tu peso con planes alimenticios, pero en la mayoría debes pagar una suscripción, pero existen otras tantas que solo tienes que descargarlas en tus dispositivos electrónicos para comenzar tu vida fit y así contribuir para que tengas una mejor calidad de vida.

Freeletics es una de las aplicaciones que puedes usar para hacer ejercicio en casa.|@freeletics

1. Freeletics

Esta aplicación cuenta con planes de entrenamiento individuales adaptados para todo tipo de persona y acorde a los objetivos que se desean cumplir. También tiene una sección de nutrición y con un foro abierto.

2. Nike Training Club

La aplicación es para todo tipo de personas, desde las que quieren iniciar hasta los más pros para realizar ejercicio. Cuenta con mensajes motivacionales y recordatorios, para que no se te olvide ejercitarte. Un plus para las mujeres es que el plan de entrenamiento se puede adaptar al ciclo menstrual.

3. FitOn

La App ofrece entrenamientos guiados por un profesional a través de un video, pero en inglés, lo que puede ser una limitante para muchos. Cuenta con ejercicios de fuerza, cardio y yoga, tanto para principiantes como avanzados.

La App gratis de la mayor estrella del fisicoculturismo

4. The Pump Club

Arnold Schwarzenegger puso a disposición su App de entrenamiento completamente gratuita para las personas desempleadas o de escasos recursos, pues el objetivo de ello es que todos hagan ejercicio. Para ello, debes inscribirte en la página web de la aplicación. Las guías de ejercicio las puedes descargar y también escuchar su podcast diario.

Cabe mencionar que la aplicación normalmente ofrece una prueba gratuita de 7 días y posteriormente tiene un costo de 12.99 dólares al mes o 99 dólares al año.

“He leído mucho sobre despidos, y no creo que debas perder tu forma física por perder tu trabajo. Espero que cuando te recuperes te conviertas en miembro de pago, pero primero, centrémonos en ayudarte a recuperarte”, expresó el actor.