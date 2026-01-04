Así se va a ver la CDMX en el 2028, según la IA

Apenas iniciamos el año y ya a nuestra mente nos llegó la principal duda sobre cómo se va a ver la CDMX en un par de años; hay que admitir que en poco tiempo es posible ver un cambio notable en la ciudad, ya sea por la incorporación de nuevas vialidades o edificios.

Es así que en esta ocasión hablaremos sobre cuál será el aspecto de la metrópoli en el 2028; para obtener una respuesta certera al respecto, consultamos con la IA para conocer su respuesta sobre el tema.

¿Cómo va a lucir la CDMX en el 2028?

Tal vez no lo parezca, pero es cierto que en dos años podemos ver cambios notables en nuestra cotidianidad. La IA de Gemini nos detalla que la CDMX en el 2028 explica que podríamos ver una capital más verde y con espacios más peatonalizados, permitiendo que haya un mayor y mejor uso del transporte masivo y digno.

Principalmente, detalla que veremos el uso de Cablebús en otras partes de la metrópoli, permitiendo que las zonas rurales se conecten a la urbanidad. Por otro lado, se observa un metro renovado, con sistemas digitales.

Además, se observará una ciudad más iluminada, con banquetas más anchas, reforestación masiva y ciclovías protegidas, ofertando un ambiente más cómodo para el transeúnte. Y al mismo tiempo, se recibirán modificaciones para la cosecha de lluvia y recuperación lacustre. Atrayendo una ciudad más pura para los ciudadanos y los visitantes.

¿Qué cambios se verán con el mundial?

La IA de Gemini no es el único tema que toca, ya que explica que con la llegada de la Copa Mundial 2026, veremos importantes cambios. Por un lado, explica que dicho evento generará que el Tren Ligero opere con unidades modernas.

Además, el entorno del Estadio Azteca contará con un Centro de Transferencia Multimodal más modernizado, con áreas comerciales renovadas y mejores accesos peatonales. No olvidemos que dichos cambios podrían verse afectados por el contexto político, social y económico que se vea. Dinos, ¿tú cómo te imaginas la CDMX en el 2028?