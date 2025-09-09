Dicen los expertos que sí comamos sal; estos son los beneficios para el cuerpo

Todos han escuchado la frase de que “todo en exceso es dañino”, por lo que tomando eso como una verdad casi absoluta, es claro que la sal en grandes cantidades lastima en distintas formas al cuerpo de las personas. Sin embargo, estos expertos recomiendan que se consuma la cantidad suficiente para no afectar distintos sistemas. Aquí encontrarás los argumentos científicos.

¿Por qué es bueno darle suficiente sal a tu cuerpo?

Algunos expertos como Francesco Cappuccio han formado severas críticas a las personas que establecen que el consumo de sal - en sí - es dañino para la salud de las personas. Tal es el caso del pensamiento común argumentativo de una presión arterial alta por no reducir el consumo de este producto que está integrado prácticamente en todos los alimentos elaborados.

Parte de la crítica también radica en ciertos estudios de orina que solamente toman una muestra, pues lo ideal sería tomar distintas muestras a lo largo del día. Y es que se requiere un análisis específico por persona. La gente debe consumir en general, todo lo que su cuerpo requiera en cantidades medidas y dependiendo de la edad, el sexo y las caracteríscias físico-médicas de cada individuo.

¿Entonces sí conviene comer sal o es mejor dejarla?

Aunque claramente es necesario medir lo que se consume, esto se solucionaría con una revolución de la industria alimentaria a nivel mundial. Hoy consumir algo bajo en sodio es prácticamente imposible. Es posible conseguirlo, pero la gente debe aprender a alimentarse de la forma ideal.

Por ello, parte de las conclusiones de Capuccio y otros expertos es aprender a individualizar los criterios. No es correcto dictarle a un joven de 27 años que consuma tal cantidad de sal, mientras le indicas lo mismo a alguien de 68. Por ello, todo radica en una alimentación ideal, donde se reparten absolutamente todos los alimentos de forma debida, conforme a las necesidades

