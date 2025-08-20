Conoce los 5 beneficios del mango, según dietistas

La alimentación y la actividad física son los ejes de una salud fuerte, destacan muchos especialistas de la salud. En torno a la primera, las frutas y las verduras aparecen entre los alimentos más recomendados para que el organismo reciba los nutrientes que precisa para su funcionamiento y mantenimiento. Uno de ellos es el mango.

En México, son muchas las frutas que en esta época del año se convierten en altamente demandadas y es que no solo se trata de que son deliciosas y refrescantes. Los dietistas destacan a frutas como el mango por su aporte de agua y de nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar adecuadamente.

El mango y la salud

Si nos centramos exclusivamente en el mango, muchos dietistas aconsejan incluir a esta fruta en nuestra dieta ya que sus beneficios para la salud son muy amplios. En este punto, desde el Departamento de Agricultura de Estados Unidos precisan que 100 gramos de esta fruta le aporta al organismo proteínas, carbohidratos, fibra, azúcar, calcio, magnesio, potasio y vitamina C.

Estos nutrientes convierten a esta fruta en una opción muy saludable y que además, al no precisar cocción, es muy versátil a la hora de su ingesta.

Los beneficios del mango

Teniendo en cuenta lo señalado, diferentes dietistas han elaborado estudios y difundido las bondades que el mango posee para el cuerpo de las personas. Los expertos destacan el contenido de nutrientes de esta fruta y por eso la recomiendan como parte de una alimentación balanceada.

A continuación, te detallamos cuáles son los principales 5 beneficios que el mango ofrece, según los dietistas expertos:

