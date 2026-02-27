¿Quieres bajar de peso? Estas son las calorías DIARIAS que tienes que quemar

Mucho se ha hablado respecto a la necesidad de millones de personas en México y el resto del mundo por bajar esos kilos que tienen de más en el cuerpo. Lo que es una realidad es que, para lograr este objetivo, se deben cumplir una serie de factores diarios, y uno de ellos es precisamente la cantidad de calorías quemadas día a día.

Se sabe que para bajar de peso no solo se necesita una exigente rutina de ejercicio, sino que también es importante contar con una dieta alimenticia que impida ingerir esos alimentos que le hacen daño al cuerpo. Ahora bien, ¿te has preguntado cuántas calorías necesitas quemar al día para reducir tallas a corto y mediano plazo?

¿Cuántas calorías debes quemar al día para bajar de peso?

Jairo García, experto en nutrición y entrenador personal, explica que la clave para bajar de peso de manera saludable radica en comer adecuadamente todos los días. Ante esta situación, resulta fundamental obtener una ingesta nutricional que esté equilibrada mediante una serie de alimentos como las vitaminas, los minerales, la fibra y las proteínas.

Cabe mencionar que cada organismo es distinto, por lo que la quema de calorías diarias varía entre cada persona. Dicho lo anterior, el portal TN establece que 7,000 calorías sugieren un kilo de peso, por lo que si tu interés es quemar un kilo de grasa en un mes, entonces debes perder alrededor de 230 calorías cada 24 horas o, bien, al día.

Finalmente, García establece que, para eliminar grasa de forma saludable de tu cuerpo, es necesario bajar el porcentaje de calorías diarias entre un 10 y un 25 por ciento para obtener los resultados necesarios. Se trata, entonces, de contar con un metabolismo regulado a partir de una sana alimentación y actividad física constante.

¿Cuántas calorías quemas al dormir?

Por increíble que parezca, el cuerpo, a pesar de estar en un periodo de descanso, sigue trabajando a marchas forzadas en las últimas horas del día, lo cual sugiere una quema de calorías importante al momento de dormir. De hecho, se estima que, mientras se descansa, puedes quemar entre 40 y 80 calorías cada 60 minutos.