Mujer expone por infiel a su pareja y el hombre culpa a sus amigos; ¿cómo termina la historia?

En la actualidad lo de moda es exponer a las personas traicioneras en las redes sociales. Tal es el caso de esta usuaria de TikTok, quien confrontó a su novio vía llamada telefónica y sucedió lo impensado. Ante eso, las personas reaccionaron de manera favorable hacia la chica que vivió cómo este sujeto le fue infiel. Por ello, aquí la historia completa.

Lo exponen por infiel y culpa a sus amigos de eso

En un video que dura cerca de 15 minutos, la usuaria asha_aguilar en TikTok, preparó todo lo necesario para exponer a su ex pareja por infiel. En dicha llamada telefónica se le confronta directamente por traicionar la confianza de su novia. Aunque es mejor que vayas al perfil y tú mismo te enteres de la historia completa, parte de lo inverosímil, es que con todo y pruebas… no aceptaba su traición.

Y no solo es que evidentemente nunca aceptó su culpa o sus actos, sino que culpó a sus amigos. Indicó que es algo que normalmente todos los hombres de su círculo social hacen, por lo que a ella no debería serle extraño. Es decir, justificó que coquetear es algo normal, pues no pasa a una salida, beso o demás cuestiones.

¿Cómo se enteró Asha de que su pareja le era infiel?

Según lo contado por la propia protagonista, ella se dio cuenta gracias a que una mujer cercana le indicó que su novio le enviaba mensajes invitándole a salir. Ante dicha situación, de la cual se tienen pruebas, derivó la intención de exhibir al infiel en un video al momento de confrontarlo por llamada.

¿Cómo terminó la historia de infidelidad de TikTok?

El hombre nunca aceptó que él estaba haciendo algo mal y además indicó que “ser expuesto en un video” es demasiado. Pero que él sí la quería y que le deseaba lo mejor. En el caso de Aguilar, simplemente le dijo que obviamente no seguiría con él, después de meses de estar juntos y enterarse de algo así… no hay vuelta atrás.

