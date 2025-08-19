inklusion logo Sitio accesible
VIDEO: Katy Perry sufre descarga eléctrica en pleno concierto. “Todo le pasa a ella”

Se viralizó un clip de Katy Perry aparentemente recibiendo una descarga eléctrica durante un show en Carolina del Norte.

Katy Perry electrocutada
Crédito: Mezcalent
Samantha Guzmán
Famosos
Katy Perry no está pasando por un buen momento, y podemos citar varias pruebas tan solo en el último año: el mal recibimiento de su último álbum (“143”), las duras críticas por su viaje al espacio (en un momento que debía ser inspirador para sus fans) y el divorcio de Orlando Bloom, son solo algunas de las cosas que ha vivido.

En las últimas horas se ha viralizado un momento captado durante su también criticado Lifetimes Tour, en el que parece recibir una descarga eléctrica.

Ni cucarachas ni ositos panda, Yuri reveló sus impresiones sobre los shows de Katy Perry

TV Azteca
[VIDEO] Yuri compartió sus impresiones sobre el reciente show de Katy Perry, donde la cantante estadounidense estuvo cerca de tener un aparatoso accidente.

Katy Perry sufre descarga eléctrica durante concierto

En un momento de sus conciertos, la cantante de “Teenage Dream” es levantada en el aire con ayuda de aparentes cables con luces LED; esta acrobacia remite a cintas de ciencia ficción futuristas.

Katy se encontraba en Raleigh, Carolina del Norte, en un show de su gira Lifetimes Tour. Cuando los cables luminosos comenzaron a levantarla, una de sus piernas parece moverse involuntariamente con un espasmo, como puede ocurrir cuando hay una descarga de electricidad.

@katyperrystuff Nuestra madre recibió una pequeña descarga eléctrica durante el inicio del show 😰 #ThelifetimesTour #katyperry #katycats #pov #katyperrytour @Katy Perry @Katy Perry Universe ♬ CRUSH - Katy Perry

El incidente fue muy rápido, pero no ha pasado desapercibido por las redes sociales. Tanto sitios de noticias como cuentas administradas por fans han retomado el clip, e incluso ha surgido preocupación hacia el bienestar de la cantante.

Hasta ahora no se ha confirmado o negado que Katy Perry corrió el riesgo de ser electrocutada, pero existe la posibilidad de que el movimiento haya sido parte de su interpretación.

Esto nos podría remitir a otros momentos virales de la cantante durante su residencia en Las Vegas, hace pocos años. En esa época se decía que, por ciertos movimientos a la hora de interpretar, se le notaba “confundida” o incluso que tenía parálisis facial; en realidad, en algunos momentos de su concierto Katy pretendía pestañear como una muñeca.

“Todo le pasa a ella” y “está teniendo una mala racha”, son algunos de los comentarios. También hay quienes especulan que no hubo una descarga eléctrica, sino un choque de los cables que la sostenían con una parte de la escenografía.

Galerías y Notas Azteca UNO
