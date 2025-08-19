Muere streamer Jean Pormanove en plena transmisión en vivo

El mundo del streaming se encuentra de luto tras la repentina muerte de Raphaël Graven, mejor conocido en redes como Jean Pormanove o simplemente “JP”. El streamer, con más de medio millón de seguidores, perdió la vida en la madrugada del 18 de agosto de 2025 en Contes, cerca de Niza, Francia, mientras realizaba una transmisión en la plataforma Kick.

La noticia, difundida por un famoso periódico francés, generó conmoción no solo entre su comunidad digital, sino también en la opinión pública, debido a que el directo se interrumpió abruptamente y dejó imágenes que ya circulan en internet. La policía local y el parquet de Niza han iniciado una investigación para esclarecer los hechos, mientras que se ordenó una autopsia para determinar las causas de su fallecimiento.

¿De qué murió el streamer Jean Pormanove?

De acuerdo con las primeras versiones, Jean Pormanove participaba en un maratón de streaming que habría durado varios días. En la grabación se le observa recostado, aparentemente inconsciente, mientras otros participantes intentaban despertarlo sin éxito. Testigos señalan que el evento estuvo marcado por privación de sueño, violencia física y posibles sustancias nocivas.

Las autoridades francesas señalaron que, en este punto de la investigación, no hay indicios de un acto criminal, aunque se mantiene abierta la línea de indagación. Clara Chappaz, ministra francesa encargada de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, calificó el caso como “un horror absoluto” y advirtió sobre la urgencia de regular plataformas como Kick.

¿Quién era Jean Pormanove?

Con 46 años, Pormanove se había consolidado como uno de los streamers más polémicos del ámbito francófono. Comenzó en TikTok y después expandió su contenido a Twitch, YouTube e Instagram. Aunque inició transmitiendo videojuegos, en los últimos años apostó por dinámicas extremas que le generaron tanto popularidad como fuertes críticas.

Su muerte no solo impacta a sus seguidores, sino que reabre el debate sobre los límites del entretenimiento digital y la responsabilidad de las plataformas frente a contenidos de riesgo.

