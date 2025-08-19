¡Del cine de oro a la animación digital! Estas son las películas que podrás ver este domingo 24 de agosto en Azteca UNO

Este fin de semana, las pantallas de Azteca UNO llevarán tus emociones al límite con tres imperdibles películas: desde uno de los grandes clásicos del cine mexicano hasta los íconos de la animación digital. Te contamos todos los detalles.

¿Qué películas ver en Azteca UNO el domingo 24 de agosto 2025?

Porque sabemos que el domingo es el día familiar por excelencia, preparamos tres grandes películas para que disfrutes de lo mejor del cine junto a tus seres queridos. Estas son las películas que podrás ver en Azteca UNO este domingo 24 de agosto:

Angelitos Negros (1948) | Estelarizada por Pedro Infante y Emilia Guiú, Angelitos Negros es la historia de una pareja donde ambos son atractivos, adinerados y exitosos. Sin embargo, su relación ‘perfecta’ se ve amenazada por su hija afroamericana, quien es víctima de tratos racistas por su propia madre.

Cabe mencionar que, si bien esta película de Joselito Rodríguez es una versión de Imitación de la vida (1934), este clásico del cine de oro ha sido versionada para la pantalla grande y la pantalla chica. No te pierdas Angelitos Negros con Pedro Infante este domingo 24 de agosto a la 1:00 p.m. por Azteca UNO.

Río (2011) | Durante el mundialmente famoso Carnaval de Río de Janeiro, un peculiar guacamayo conoce a una guacamaya de espíritu libre. Junto a sus singulares amigos, emprenderán un viaje donde conocerán los valores más importantes de la vida.

¡Ojo! Esta película de Carlos Saldanha fue creada por los mismos de La Era de Hielo (2002) y recibió múltiples nominaciones a premios importantes. Así que, si quieres pasar una tarde espectacular, no te pierdas Río este domingo 24 de agosto a las 7:15 p.m. por Azteca UNO.

Toy Story (1995) | ¿Alguna vez te has sentido desplazado? Bueno, esto fue lo que sintió el valiente sheriff Woody a la llegada de Buzz Lightyear, un idealista astronauta que le roba la atención de Andy. ¡Claro! El detalle es que Woody y Buzz son ‘ju-gue-tes’ de Andy, quien está por cambiarse de casa.

Sin lugar a dudas, esta película de John Lasseter marcó un antes y un después del cine por animación digital. Este domingo 24 de agosto a las 9:15 p.m. podrás disfrutar de Toy Story, el clásico que marcó a más de una generación.