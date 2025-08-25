Estos son los colores que potencian las energías, según el Feng Shui

La armonía dentro del hogar es uno de los puntos más importantes para el Feng Shui. Esta filosofía de vida acunada en China ha ganado adeptos en todo el mundo que entienden que las energías que fluyen sin obstáculos traen buenas noticias y bienestar.

El Feng Shui está logrando transformar la vida de muchas personas que encuentran en sus preceptos una guía a través de la cual logran ciertos objetivos. La clave es sencilla, permitir que las energías del universo fluyan dentro de nuestro hogar y los ambientes en que nos movemos.

¿Qué dice el Feng Shui sobre los colores?

De acuerdo con lo que destaca el Feng Shui, los colores tienen una asociación directa con elementos y energías específicas. Por lo tanto, saber combinarlos resulta crucial para lograr esa armonía que se busca.

En este punto, las afirmaciones sobre los colores y las energías abundan en torno a la filosofía que profesa el Feng Shui. Esta creencia invita a las personas a transformar espacios importantes del hogar, como el living, con el fin de que este sea un ambiente propio para recibir y hacer que circulen las buenas energías.

¿Qué colores utilizar en el hogar, según el Feng Shui?

Para que las energías positivas se potencien en nuestro hogar, el Feng Shui aconseja primer buscar una armonía en torno a los muebles y objetos que se encuentran en el living. Luego, como segundo paso, apunta a la elección de colores a emplear en la decoración, aunque tiene sus predilectos.

De acuerdo con los preceptos del Feng Shui, el color violeta, al igual que variantes como el malva o el lila, son considerados como imanes para la abundancia. Estos colores son vinculados con la expansión espiritual y la riqueza interior por lo que no deberían faltar en el hogar sino que, por el contrario, deberían abundar.

Por lo tanto, a la armonía de tu living no debe faltarle un cuadro, mantas, almohadones o tapizados en donde el violeta diga presente y así podrás asegurar la potenciación de esas energías que necesitas.