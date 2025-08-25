Supuesto hijo de Luis Miguel asegura que lo quieren silenciar

El nombre de Luis Miguel volvió a tomar estado público en las últimas horas luego de que el cantante chileno Brayón Chávez se expresara en redes sociales. El joven informó que los abogados del “Sol de México” le exigen que aclare los rumores sobre la supuesta paternidad y que quieren silenciarlo.

Los rumores de la paternidad de Luis Miguel del joven chileno surgieron cuando Brayón Chávez comenzó a hacerse conocido por cantar con un tono de voz similar al del mexicano en el metro. Luego, tuvo la posibilidad de participar en el programa “Mi nombre es” en donde imitó al intérprete de “La Incondicional” y alimentó a los internautas la idea de que este podría ser su hijo no reconocido.

¿Quién es Brayón Chávez y por qué dice que es hijo de Luis Miguel?

Las redes sociales son el principal escenario en el que el joven Brayón Chávez, conocido como Bray On, es señalado como el supuesto hijo de Luis Miguel. Internautas aseguran que el timbre de su voz y el parecido físico señalan que podría ser el fruto de la relación del mexicano con la actriz Aracely Arámbula.

Más allá de lo que se dice en redes sociales, esos rumores tomaron un nivel aún más elevado cuando Brayón Chávez y su hermano Bastián cantaron juntos la canción “Tengo todo excepto a ti”. Es que algunos medios de comunicación señalaron que se trataba de la aparición pública de los hijos secretos del “Sol de México”.

¿Cómo reaccionó Luis Miguel a lo dicho por Brayón Chávez?

Como se mencionó al comienzo, fue el propio Brayón Chávez quien utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores y señalar que los abogados de Luis Miguel se habían puesto en contacto con él. “Me siento muy preocupado porque el tema de la noticia se ha desbordado un poco”, remarca al comienzo del video.

El joven señala que los abogados de Luis Miguel le exigen que aclare ciertas publicaciones sobre la supuesta paternidad del mexicano, pero aclara que es algo que “yo no he provocado”. Brayón Chávez afirma que todo se originó en las redes sociales y denunció que los quieren silenciar.

“El abogado me ha puesto condiciones para cantar, lo que me hace sentir que me quieren silenciar”, sentenció el cantante chileno y se quejó porque, afirma, quieren que deje de cantar “las canciones de una leyenda y que siempre hice con el mayor de los respetos, por él y sus seguidores”. Brayón Chávez habló de un hostigamiento de los medios de comunicación y dijo que el 28 de agosto aclarará el tema de la supuesta paternidad de Luis Miguel.