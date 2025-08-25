Ella es Natalia Rusa y por qué fue tendencia en redes sociales

En estos momentos donde la sociedad digital ha indicado que los influencers extranjeros (y algunos nacionales) son enemigos públicos, otra de las creadoras de contenido concretó dos comentarios que la pusieron en el ojo del huracán. Por ello, es necesario entender quién es Natalia Rusa y por qué fue tendencia en las últimas horas. ¿Fue válido el llamado a la funa a la que fue acreedora?

¿Quién es Natalia Rusa y por qué fue tendencia?

La ciudadana rusa conocida como Natalia Rusa registró otra polémica que la puso en una situación comprometedora en el mundo de las redes sociales. Reveló en un reciente video que no paga impuestos, situación que justificó y lo cual también le hizo ser expuesta por un comentario del pasado. Sin embargo en el tema de no pagar sus debidos pagos indicó: “No estoy obligada a pagar el Impuesto sobre la Renta. Dejo aquí el 100% de mi dinero: pago renta, compro tacos, todo se lo dejo a los mexicanos”.

Además, para generar todavía más odio por parte de los internautas, remató con estas palabras en su video de justificación: “Si sientes que te quitan algo, pregúntate qué puedes ofrecer a personas como yo, que sí queremos comprar”.

¿Natalia rusa fue tendencia por burlarse de música mexicana?

Precisamente las palabras de la tiktoker rusa provocó que se encontrara un video donde se burló-quejó de unos músicos callejeros que estaban cantando huapango en las calles de la Ciudad de México. Por esta razón, las personas se fueron contra ella y la criticaron de manera desproporcionada.

Sus palabras exactas fueron: “Explíquenme por qué los músicos en CDMX creen que esto es arte”. En ese sentido, el debate alrededor de la gentrificación volvió a encender las cajas de comentarios de las redes sociales alrededor de personajes como la ciudadana europea que enfadó a muchos por sus comentarios sin empatía ante la realidad social y cultural de México.

