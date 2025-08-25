inklusion logo Sitio accesible
Querido comediante murió a los 52 años por un tiroteo; esto se sabe al momento

La muerte de este comediante sacudió a la escena nacional del gremio. Aunque la investigación sigue en curso, la vida del artista terminó por heridas de bala.

Crédito: Imagen tomada de Pixabay.
Pablo Booz | Marktube
Famosos
Hay una consternación general alrededor de la muerte de este comediante a sus 52 años. Aunque en estos momentos las investigaciones policiales ya detuvieron a un sospechoso, no se ha confirmado nada más. Ante eso, la familia indica que está totalmente destrozada. ¿Fueron por él o se trata de una desafortunado encuentro con el tiroteo?

Venga La Alegría | Programa 25 de agosto Parte 2 |¡Sin Palabras!

[VIDEO] Inicia la última semana del mes, El Pueblo y El Favorito deberán de darlo todo en el ¡Sin Palabras! Quién ganará este mes.

@moment_message #RIPReggie #ReggieCarroll #ComedyCommunity #News #fyp ♬ Very Sad - Enchan

¿Quién era el comediante Reginald “Reggie” Carroll?

A sus 52 años, este reconocido actor de stand up tuvo un desafortunado encuentro con un hombre que realizó un tiroteo en Misisipi, Estados Unidos. El nombre del comediante fallecido es Reginald “Reggie” Carroll, que según los reportes de las autoridades de dicho país, tuvo su deceso el pasado 20 de agosto. Las investigaciones en curso ya detuvieron a un sospechoso, pero el caso sigue abierto.

Según la información que la propia policía de Southaven emitió, el día del tiroteo, el originario de Baltimore fue encontrado con heridas de bala. Tras dicha situación, fue trasladado a un hospital cercano, esto para fallecer en dicho sitio. Así, la vida del comediante terminó por lo que hasta el momento se cataloga como incidente aislado.

¿Qué dijo la familia por la muerte del comediante Reginald “Reggie” Carroll?

Los hermanos de “Reggie” subieron a Facebook el siguiente mensaje: “Gracias a todos los que han expresado sus condolencias por el fallecimiento de Reggie Carroll. Su amor ha sido recibido con gratitud. Debido a lo delicado de la situación, pedimos evitar compartir detalles hasta que tengamos confirmación de los hechos”.

Con ello, confirman que las líneas de investigación siguen abiertas y ellos tanto como el público esperan que todo se esclarezca. Por el momento otros artistas y establecimientos donde Carroll hacía su comedia se manifestaron y lamentaron el desafortunado final del artista estadounidense. Dichos mensajes destacaron su enorme talento y las experiencias vividas con él como gratificantes.

Galerías y Notas Azteca UNO
