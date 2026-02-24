Así puedes identificar que tu pareja está perdiendo el interés en ti, según la psicología

Las relaciones amorosas se han convertido en uno de los aspectos más queridos y añorados por chicos y grandes por igual, pues nunca está de más sentir ese apoyo y cariño de parte de alguien que está dispuesto a hacer todo por tu felicidad. Ahora bien, ¿sabías que la psicología ha identificado algunos rasgos que indican que una persona está perdiendo interés en ti?

La pérdida de interés en una relación amorosa es una de las razones más claras e importantes por las cuales un vínculo puede desaparecer, y lo anterior deriva de un sinfín de razones y motivos que hacen que la relación termine. Ante ello, es preciso que conozcas la personalidad de este tipo de personas, según la psicología.

¿Cómo identificar que alguien pierde interés en ti, según la psicología?

Expertos en psicología, que fueron consultados por revistas especializadas como GQ, coinciden en el hecho de que una relación amorosa se basa en la construcción diaria, por lo que, cuando ese esfuerzo permanente termina, el vínculo no solo puede disminuir, sino que se deteriora y, a su vez, puede terminar en cuestión de poco tiempo.

Uno de ellos tiene que ver con las constantes peleas y batallas que existe en la relación y que, a su vez, impide que la estabilidad se mantenga durante un tiempo prolongado en la misma. Otro punto a destacar es el desprecio que se puede generar, pues según el psicólogo John Gottman la comunicación bajo el sarcasmo, los insultos y la ridiculización puede terminar con una relación.

Del mismo modo, una persona puede perder interés en la relación amorosa en tanto existe una distancia física y emocional con su pareja mediante el nulo vínculo afectivo y sexual que exista entre ambos. Finalmente, los secretos en una relación, así como los silencios prolongados, puedes lastimar de forma permanente esta sentimiento.

“Un futuro sin nosotros”, la punta del problema en el cero interés amoroso

Puedes notar cuando una persona ha perdido interés en ti en el momento en que modifica los planes “juntos” y a futuro y empieza a hablar de forma individual, lo cual impide verse contigo a largo plazo. Cuando este tema se evita o pospone, entonces es preciso que hagas al respecto si no quieres perder esta relación.