Así se vería la vecindad de El Chavo del 8 en la vida real, según la inteligencia artificial

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) se ha extendido ampliamente en todo el mundo y es que muchas personas la utilizan para su entretenimiento. Es en este marco que algunos usuarios han querido que esta nueva tecnología se encargue de recrear a la vecindad del Chavo como si existiera en la vida real.

Aplicaciones como ChatGPT, Midjourney y DALL·E forman parte de las más utilizadas en la actualidad para crear imágenes y videos que desafían la lógica e imaginación de los seres humanos. Sus posibilidades parecen ser infinitas.

El Chavo en manos de la IA

Es muy común que quienes utilizan aplicaciones de IA les den forma a imágenes relacionadas con personajes o personas famosas. “El Chavo del ocho” es uno de los programas televisivos más conocidos a nivel mundial y figura entre los elegidos para ser manipulados por esta tecnología.

Ahora, son muchas las imágenes y videos que se viralizan mostrando cómo se verían sus personajes en la vida real y lo mismo con la vecindad. Así es como las imágenes sorprenden a los fanáticos de la creación de Roberto Gómez Bolaños ya que se puede observar las casas, patios y el barril del Chavo, pero lejos de lo que demuestra ser una escenografía.

¿Cómo se vería la vecindad del Chavo?

Encontrar imágenes de la vecindad del Chavo realizadas con Inteligencia Artificial ya es algo común, pero existen muchas de ellas que impactan verdaderamente por su realismo. Así es como en algunos casos puede observarse los característicos patios en donde el Chavo jugaba con Quico y la Chilindrina.

Además, se aprecian con detalles las casas de Doña Florinda, la Bruja del 71 y Don Ramón. La IA tampoco dejó de lado el otro patio de la vecindad, en donde se observa una fuente y en donde el personaje de Chespirito realizó alguna que otra travesura.

La vecindad del Chavo puede disfrutarse en todo su recorrido, con una iluminación natural ofrecida por el cielo mexicano y en la que todos volvemos a sentirnos como niños. La Inteligencia Artificial demuestra así, una vez más, que parece que nada es imposible y mucho menos cuando se trata de darle vida a un bello recuerdo.