¡Bebés Exatlónicos! Ellos son los atletas de Exatlón México que ya son papás

Las competencias, la adrenalina y el esfuerzo físico son parte esencial de Exatlón México, pero fuera de los circuitos, muchos atletas también protagonizan historias familiares que enternecen a sus seguidores. Algunos de ellos ya formaron familias, y sus bebés son motivo de alegría tanto para ellos como para los fans de la comunidad Exatlón México.

¿Qué atletas de Exatlón México formaron una familia y ya son papás?

Uno de los casos más conocidos y celebrados es el de Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, quienes se conocieron en la segunda temporada de Exatlón México. Su historia de amor trascendió las pantallas, y hoy son padres de dos pequeños: Lian Carlo, nacido en abril de 2023, y Antonella, quien llegó al mundo a finales de 2024. Ambos atletas comparten con frecuencia su vida familiar en redes sociales.

En la sexta temporada también surgió una pareja que hoy celebra una nueva etapa: Andrés Fierro y Liliana Hernández. Tras conocerse en el equipo azul, su relación creció fuera del programa y ahora están en la dulce espera de su primer bebé, como revelaron en una publicación en Instagram que superó las 36 mil reacciones.

Pamela Verdirame y Heliud Pulido son otro ejemplo de cómo Exatlón México ha unido vidas más allá del deporte. En una emocionante declaración durante el programa en 2023, Heliud anunció que estaba esperando un bebé junto a Pamela. Tiempo después, se confirmó el nacimiento de su hija, lo que llenó de ternura a los fans.

¿Qué mamás y papás atletas han brillado en Exatlón México?

Entre las mujeres que combinan maternidad con alto rendimiento está Nataly Gutiérrez, madre de una niña llamada Ámbar, quien ha sido su inspiración en cada competencia. También están Linda Soltero, quien actualmente es mamá de tres hijos, Zoraida Gómez y Natalia Valenzuela, ambas con dos pequeños cada una.

También Cecilia Álvarez, conocida como Ceci Wushu, compartió cuando esperaba a su segundo hijo. Una noticia que llenó de alegría a la comunidad Exatlón México, pues Ceci vivió un proceso emocional complejo tras la pérdida de su primer bebé, por lo que esta nueva etapa representa para ella una mezcla de alegría, esperanza y sanación. Hoy podemos ver en sus redes sociales su felicidad al compartir la vida con su pequeño.

Recientemente, la boxeadora Arely “La Ametralladora” Muciño, participante de la primera temporada, anunció que será madre junto a su pareja, el también pugilista Ángel Tito Acosta.

Por el lado masculino, atletas como Javier Márquez, Ernesto Cázares, Parejita López, Nano Ilianovich y Matías Vuoso han demostrado que se puede ser papá y atleta de alto nivel.

Exatlón México ha sido no solo un escenario de competencia, sino también un semillero de historias de vida que siguen creciendo… literalmente.