3 sistemas de riego que le convienen al huerto de La Granja VIP: son eficientes y ahorran mucha agua

Celebridades como Alfredo Adame y Jawy Méndez deberán cumplir con trabajos de agricultura en La Granja VIP y eso implica también cuidar las plantas del huerto, regarlas y abonarlas , ¿pero cómo se les puede poner agua de forma pareja y sin gastar de más?

¿Qué sistemas de riego le convienen al huerto de La Granja VIP?

De acuerdo con el sitio Gardeneas, aunque existen sofisticados sistemas de riego y siempre se puede confiar en la vieja manguera (aunque se gasta mucha agua con ella), lo mejor para un huerto como el de La Granja VIP es regarlo con estos 3 sistemas:

ASPERSORES

El riego por aspersión es muy recurrido por los agricultores ya que además de no gastarse mucha agua se garantiza una cobertura total del huerto porque el aspersor (que por cierto puede ser fijo o móvil) imita la caída del agua de lluvia, algo que además de nutrir los cultivos le da movimiento a la tierra... ¡lo malo es que si hay mucho viento, no es tan eficiente!

DIFUSORES

El sistema de difusión para regar huertos y jardines también es muy popular, aunque la principal desventaja de los difusores, además del viento, es que su alcance no es el mismo que los aspersores: ¡eso sí, ahorran mucha agua y también garantizan la humedad en el suelo de forma pareja!

RIEGO POR GOTEO

Otra forma de cuidar las plantas del huerto de La Granja VIP es el riego por goteo: con este sistema, el agua se aplica a las raíces de las plantas directamente con un sistema de tuberías que cuentan con pequeñas perforaciones que permiten que el líquido caiga gota a gota.

Como ves, cada sistema tiene sus pros y sus contras, además de que se especula con la posibilidad de que en La Granja VIP no haya una sola comodidad y eso también implica el agua corriente: ¿crees que nuestras celebridades tengan que recurrir a la vieja cubeta para cumplir con sus obligaciones agrícolas?

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP a partir de este 12 de octubre del 2025 en Azteca UNO y sigue el día a día de nuestras celebridades en este reto que será todo un desafío para su glamour y su popularidad!