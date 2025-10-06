¿Cómo usar el sahumerio e incienso para atraer la abundancia?
El sahumerio e incienso se usan diferentes, logra atraer la abundancia a tu hogar o negocio empleando unas sencillas recomendaciones al emplearlo
El sahumerio e incienso son elementos indispensables cuando se trata de hacer rituales para atraer la abundancia. Se destacan por ser sencillos de emplear y fáciles de encontrar. Sin embargo, es importante que seamos cuidadosos de cómo lo empleamos, de esta manera se tendrá un mejor funcionamiento del elemento.
Es así que te detallaremos cómo debes usarlo y de qué forma te traerá tu riqueza, ya que la abundancia abarca el amor, el dinero, la salud y el trabajo. Así que no te vayas sin conocer todos los detalles al respecto.
¿Cómo usarlo correctamente?
Aunque a simple vista parezca que son lo mismo, la realidad es que son completamente distintos entre ellos. El sahumerio se destaca por ser un conjunto de ramas y hierbas aromáticas atadas, mientras que el incienso es el conjunto de resinas aromáticas compactadas en una pequeña vara o en otras formas.
En la cuenta de Las Witchy´s, detallan que ambos elementos deben ser usados diferentes, proporcionando la siguiente explicación:
- El sahumerio debes usarlo dándole vueltas siguiendo el sentido horario, esto te ayudará a atraer, equilibrar, consagrar, relajar y abrir un círculo mágico.
- Por otro lado, en el incienso, se mueve en el sentido anti-horario, se mueve hacia el otro sentido de las manecillas del reloj. Funcionará para limpiar, proteger, purificar, prohibir, alejar y cerrar un círculo mágico.
Con todas las sencillas recomendaciones, podrás obtener una limpieza energética del hogar, logrando atraer, proteger, purificar o atraer la abundancia en ciertos espacios. Todo dependerá de los que desees y el ritual que tengas en mente.
¿Cómo hacer una limpieza energética en la casa?
Con la información anterior sobre el uso del sahumerio e incienso, lograrás hacer una limpieza energética en tu casa o negocio, logrando atraer la abundancia a tu vida. Se resalta que cuando tengamos una sensación de pesadez en el hogar o de falta de motivación, podemos aprovechar el momento para hacerlo.
Antes, limpia todo tu hogar y desecha todo lo que ya no uses. Enciende tu elemento, una vez que saque humo, pásalo por tu hogar. Siguiendo las instrucciones anteriores, siempre hazlo de las habitaciones más lejanas a la puerta para que termines en la entrada de tu hogar. Visualiza lo que deseas para activar su poder, de ser necesario emplear música de meditación para mejorar tu concentración.
