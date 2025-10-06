¡Le tocó bisturí! Una querida atleta de Exatlón México se sometió a un procedimiento quirúrgico: ¿qué le pasó?

Una de las atletas que dejó huella en Exatlón México sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir que tuvo que pasar por una intervención médica. Aunque no se trató de una emergencia, sí fue un procedimiento que implicó bisturí, dolor y un brazo lastimado. Se trata de Fiona Bernal, la triatleta originaria de Quintana Roo que formó parte de la sexta temporada del reality deportivo.

¿Por qué Fiona Bernal tuvo que ser intervenida?

La propia Fiona fue quien explicó lo ocurrido a través de una historia en su cuenta de Instagram. Según compartió, hace aproximadamente dos años se colocó un implante anticonceptivo en el brazo, pero desde entonces presentó complicaciones hormonales constantes. A pesar de que el dispositivo cumplía su función, su colocación no fue la adecuada, pues estaba demasiado profundo, incrustado en el músculo.

Tras lidiar con malestares durante varios meses, Fiona tomó la decisión de retirarlo. Sin embargo, al momento del procedimiento, el equipo médico no logró localizar con precisión el implante. Por ello, intentaron extraerlo a través de una pequeña incisión en el brazo, pero al no encontrarlo con claridad, decidieron no continuar para evitar dañar algún nervio o tejido sensible.

¿Cómo está Fiona Bernal tras el procedimiento?

Aunque intentaron retirarlo, el implante quedó demasiado profundo como para ser extraído sin generar un riesgo adicional. Los especialistas consideraron más seguro dejarlo en el lugar, ya que eventualmente caducará y perderá su efecto. Fiona aseguró que, aunque el procedimiento fue incómodo y doloroso, se encuentra bien y en recuperación.

Con la sinceridad que la caracteriza, la atleta compartió el proceso sin filtros, incluso mostró su brazo vendado. Explicó que la decisión de no retirar el implante fue tomada con responsabilidad médica y que no representa un riesgo para su salud en este momento.

Aunque la intervención no se completó como esperaba, Fiona se mostró tranquila y positiva. Agradeció el apoyo de quienes le enviaron mensajes de ánimo y confirmó que, por ahora, se enfocará en recuperarse para volver a sus entrenamientos con normalidad.