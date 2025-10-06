¿Cuáles son las consecuencias de usar tacones altos? Esto dicen los expertos

Los tacones altos dentro de los outfits suelen ser infalibles, un elemento de moda que a la ropa le puede generar un increíble aspecto. Además, en muchas ocasiones, son prendas que nos pueden ayudar a tener un mejor aspecto, luciendo elegantes y sexys.

Pero debemos tener mucho cuidado al usarlos constantemente, ya que pueden tener consecuencias irreversibles. Para que sepas más al respecto, emplearemos la opinión de los expertos sobre sus efectos negativos en la salud.

¿Qué consecuencias tiene usar tacones altos?

Tal vez no lo parezca, pero el usar tacones altos constantemente, puede ser peligroso para la salud de nuestros pies al generar importantes consecuencias en el organismo. El WVU Medicine, detalla que esto se debe a que son calzados que modifican nuestra forma de caminar, provocando que demos pasos más cortos y enérgicos, provocando que se ejerza mayor fuerza en las rodillas, causando la erosión del cartílago.

Dicha situación, no solamente afecta a los cartílagos de la parte inferior. Se ha observado que es el principal causante de molestias en la espalda baja, cadera y las rodillas al momento de desplazar el peso del cuerpo.

Por otra parte, los expertos de Fisiopedia, explican que favorece a la fatiga y reduce la respuesta ante reflejos. También se explica que logra acortar el tendón de Aquiles, provocando que al caminar descalzos o con zapatos planos genera mucha incomodidad en los usuarios.

¿Qué puedo hacer para prevenir molestias?

Básicamente, el mejor consejo para prevenir estas consecuencias, los expertos de WVU Medicine, detallan que lo principal es reducir el uso de tacones altos, optando por calzado cómodo y plano a lo largo de la semana.

Además de esa recomendación, también explican que podemos optar por hacer pequeños estiramientos de pantorrilla antes y después de su uso, evitando que el tendón de Aquiles se acorte.

Otra opción que podemos optar, es en el uso de almohadillas para los tacones u optar por un calzado que tenga un tacón que sea menor de 5 centímetros. Con todas las recomendaciones anteriores, te seguirás viendo increíble y cuidarás de tu salud.