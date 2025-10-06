Dónde están y qué hacen todos los atletas que estuvieron en Exatlón México Temporada 4

Exatlón México cuarta temporada, también conocida como Titanes vs Héroes, fue una de las ediciones más intensas y memorables del reality. Muchos de sus atletas se volvieron referentes, y aunque algunos siguen compitiendo, otros ya cambiaron por completo de rumbo. Hoy, varios están de vuelta en la novena temporada, mientras otros se dedican a negocios, nuevos deportes o incluso al mundo del emprendimiento.

¿Qué hacen actualmente los demás participantes de Titanes vs Héroes?

Muchos atletas de la cuarta temporada decidieron tomar nuevos rumbos tras su paso por la competencia. La campeona Mati Álvarez continúa relacionada con el deporte de alto rendimiento, además de invertir junto a Mauricio López en un gimnasio de parkour y se mantiene relacionada con Exatlón México. Patricio “Pato” Araujo y Zudikey Rodríguez, por ejemplo, se enfocaron en proyectos deportivos y personales al formalizar su relación y aumentar su familia. Casandra Ascencio y Christian “Yomi” Anguiano dejaron atrás las canchas, pero continúan activos como creadores de contenido y emprendedores, además de estar en vísperas de su boda.

Ana Lago dirige un centro de gimnasia en Nuevo León, mientras que Misael “Chino” Rodríguez sigue peleando como boxeador profesional, con importantes victorias recientes. Mientras que Javier Márquez trabaja como coach funcional en Guadalajara. Y otros nombres muy conocidos en las playas de República Dominicana, como Heliud Pulido, quien se ha mantenido relacionado con Exatlón México, ya sea como participante o como coach de los equipos.

También hay casos como el de Pamela Verdirame, ahora presidenta del club “Las Persas” en la Queens League Oysho Américas, y Valery Carranza, que representa a México en flag football con gran éxito.

¿Quiénes se alejaron del deporte o eligieron caminos poco mediáticos?

Algunos ex participantes han mantenido un perfil más bajo, como Jean Stefano Orsini, quien se mantiene relacionado al deporte desde su granja en Chiapas lejos de las cámaras pero activo en redes sociales. Carolina Mendoza regresó a los clavados con miras a LA 2028, y David “La Bestia” Juárez emprendió en la industria del café en Mérida. Gloria Murillo dejó el deporte de alto rendimiento, pero continúa como modelo fitness con otros proyectos en puerta. Otros, como Aristeo Cázares, se enfocan en redes sociales, y casos como Steph Gómez siguen presentes en la memoria colectiva tras su lamentable fallecimiento en 2021.

¿Qué atletas de la Temporada 4 regresaron para la Temporada 9?

Mati Álvarez, Evelyn Guijarro, Ernesto Cázares y Doris del Moral son parte del grupo selecto de leyendas que regresaron para la novena temporada. Todos han sido finalistas o campeones en ediciones anteriores, y mantienen una base sólida de fans. Su regreso marca un reencuentro con el alto rendimiento y la rivalidad clásica entre el Equipo Rojo y el Azul.

Así, la cuarta temporada dejó un legado que hoy se siente más vivo que nunca en la novena edición, con leyendas de regreso y una historia que sigue escribiéndose dentro y fuera del circuito.