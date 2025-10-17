SEP: Estos son los estados que tendrían clases en línea por intensas lluvias

Luego de las inundaciones registradas el pasado fin de semana, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) han comenzado la tarea de reposición de libros de textos gratuitos en México. Así también se llevarán a cabo clases en línea para continuar con la educación en el nivel básico.

Programa 17 septiembre 2024 Parte 2 | Un gran duelo en el Sin Palabras [VIDEO] Los dos equipos se dieron con todo en el Sin Palabras. Además, un brutal duelo de baile entre El Capi Pérez y Caeli. ¿Quién pudo ganar en la pista de baile?

De esta manera para los cinco estados más afectados por las precipitaciones, se han anunciado medidas que han sido informadas por Mario Delgado Carrillo.

¿Cuáles son los estados que tendrán clases en línea?

Debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días, es que hay municipios que han sufrido los mayores daños y pérdidas. De esta manera es que se está trabajando en labores de limpieza y recuperación de los espacios

Los más afectados han sido:

Veracruz

Hidalgo

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

En estos lugares se podrían establecer las clases en línea para los alumnos de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria, puedan continuar el ciclo escolar y el plan de estudios establecidos.

Lo que se busca es que lo estudiantes no se atrasen pero se contemplan las condiciones y complicaciones actuales de las familias.

📢 Desde San Luis Potosí, el maestro @mario_delgado presentó el informe sobre las afectaciones a la infraestructura educativa ocasionadas por las lluvias en distintos estados del país. 🏫



Todos los planteles escolares cuentan con un seguro para su atención inmediata, y ya se… pic.twitter.com/WlZu7kk5Xr — SEP México (@SEP_mx) October 16, 2025

El SEP está reponiendo libros de texto

Se están haciendo muchos esfuerzos para tratar de reponer la actualidad de los municipios afectados. Los daños se han registrado en casas, hospitales y en las escuelas por lo que la educación también se está viendo afectada en cuanto al dictado de clases.

Desde la SEP continúan los trabajos y el Secretario recorre las entidades para brindar apoyo y lograr un retorno a las aulas de manera segura. Así es que desde el 15 de octubre se comenzó con la entrega de reposición de libros gratuitos en las escuelas donde los alumnos dejaban sus útiles en el plantel y que se vieron afectados.

“Desde el día de ayer ya inició la reposición de libros de texto gratuitos en algunas escuelas, pues los niños dejan ahí sus libros y perdieron sus útiles escolares”, apuntó el secretario del SEP.