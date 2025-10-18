El Gallo Paul PREDICE cuál será el granjero salvado por Eleazar Gómez en La Granja VIP: ¡sorpréndete!

En medio de todo el furor que se desató por el posible resultado del Viernes de Traición en La Granja VIP, el querido Gallo Paul llegó al foro de Venga la Alegría para predecir de la forma más curiosa quién podría ser la celebridad salvada por Eleazar Gómez en la dinámica que tendrá lugar en sólo unas horas... ¿lo imaginabas?

¿Qué predijo el Gallo Paul sobre el granjero salvado por Eleazar Gómez en La Granja VIP?

Hace unas horas, Venga la Alegría publicó un video en su cuenta de Instagram para comprobar que el Gallo Paul participó en una divertida dinámica relacionada con La Granja VIP y sus nominados de la semana: La Bea, Alfredo Adame y César Doroteo.

La producción lo organizó todo para proyectar las imágenes de las celebridades en el piso y colocar platitos con comida en cada espacio; al final, y luego de algunos segundos de incertidumbre, el Gallo Paul comió directamente en la casilla de... ¡César Doroteo!

La predicción del Gallo Paul fue contundente ya que el ave de corral no se movió de ahí a pesar del alboroto: “Teo será, según este gallo, el salvado de esta noche”, expresó una de las conductoras de Venga la Alegría visiblemente emocionada.

¿Qué opinas, el Gallo Paul tiene razón o no? ¡No te pierdas la Gala de Traición este viernes a las 09:00 de la noche porque, en efecto, Eleazar Gómez traicionará a un granjero para salvar a un peón y ese podría ser el querido Teo!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: