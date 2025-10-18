Lola Cortés REVELA en La Granja VIP qué pasó con Yuridia en La Academia: ¿por qué no ganó?

Lola Cortés dejó a más de una persona con la boca abierta cuando soltó ante César Doroteo en La Granja VIP cuál fue el error que le quitó la victoria a Yuridia en la gran final de la cuarta generación de La Academia; en aquella ocasión, Erasmo Catarino salió ganador y todo por un detalle que casi nadie notó.

¿Por qué Erasmo Catarino ganó en La Academia y no Yuridia?

Lola Cortés se mostró más que dispuesta a soltar chismes de La Academia la noche de este viernes 17 de octubre, y todo porque Teo sacó a colación el tema... ¡hasta el nombre de la polémica Jolette surgió en La Granja VIP, detalle que causó furor en redes!

“Al final dejaron a los mejores 6 (de La Academia) y ganó Erasmo Catarino, aunque quien debió ganar fue Yuridia, la verdad”, opinó Teo: fue entonces que Lola Cortés movió los labios para soltar una revelación sin palabras que el influencer captó ¡y ventiló! de inmediato:

"¡Ay, se equivocó en la letra en la final? Eso no lo sabía”, comentó Teo visiblemente sorprendido por este dato que aclaró una de las polémicas más escandalosas de La Academia.

La final de la cuarta temporada de La Academia se celebró un 3 de julio de 2005 con Erasmo Catarino como el ganador a pesar de que Yuridia se apuntaba para ser la triunfadora: ¡ahora sabemos que un pequeño error en la letra de su canción final le costó muy caro!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: