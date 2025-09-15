Estos son los cortes de cabello que van con todo tipo de cara

Es muy común que a lo largo de cierto período, las personas busquen un cambio de look, el cual puede consistir en cortarse el cabello, pintarlo o incluso probar algo completamente distinto a lo que se está acostumbrado. Sin embargo, en muchas ocasiones tratan de seguir las tendencias sin importar que vaya con ellos.

Por lo general, las personas buscan un estilo que les quede y que vaya acorde a su físico o cara. Aunque, es muy cierto que existen algunos estilos que hacen resaltar aspectos específicos de las personas. Y en esta ocasión, te diremos cuáles son esos cortes que no solo están en tendencia, sino que le quedan a todo tipo de cara.

¿Qué cortes van con todo tipo de cara?

El bob corto con volumen lateral

Este es perfecto para las personas que buscan un estilo sofisticado, su objetivo es dar volumen lateral, suaviza facciones y hace que todo luzca mucho más natural. Este corte favorece a caras redondas y rostros alargados, pues aporta balance, otro punto que es una ventaja para muchos, es que queda con el cabello liso o rizado de forma perfecta.

El long bob recto (lob)

Este corte va a la altura de los hombros, el secreto de este corte es que estiliza el cuello y afina las facciones. En muchas ocasiones es usado por personas maduras, ya que se tiene la idea que ayuda a esconder la edad.

El corte recto con flequillo

Este corte es un estilo largo, recto y con flequillo. Este tipo de estilo le queda a todo tipo de cara, pues se puede jugar mucho con el estilo, aunque es considerado por muchos como un clásico juvenil.

Ahora ya lo sabes, estos cortes van bien con casi todo tipo de cara, solo necesitas elegir el que más te guste y vaya con tu estilo.

