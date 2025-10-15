Crédito Infonavit entrega hasta 70,000 pesos en octubre 2025; ¿qué requisitos debes cumplir?

El Crédito Infonavit se ha vuelto uno de los más importantes y solicitados dado que tiene como fin ayudar a cada uno de sus contribuyentes a través de préstamos elevados. Un ejemplo de ello es la entrega de 70,000 pesos que se realiza en octubre del 2025, mismo al que puedes acceder si cumples con estos requisitos.

El Crédito del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene como objetivo solventar los gastos de las familias que tengan en mente mejorar su hogar. Para este apartado existe el programa “Equipa tu Casa”, el cual entrega hasta 70,000 pesos si el interesado cumple con algunos requisitos. ¿Cuáles son?

¿Qué requisitos debes cumplir para solicitar un préstamo de 70,000 en octubre?

Lo primero que tienes que saber es que el programa “Equipa tu Casa” entrega un monto de hasta 70,000 pesos a quien lo solicite, aunque este puede variar de acuerdo con la capacidad del crédito que tenga el afiliado. En este sentido, dentro de los requisitos a cumplir está, lógicamente, ser derechohabiente activo del organismo en turno.

El Crédito Infonavit también te obliga a tener un empleo formal vigente, así como aprobar satisfactoriamente la precalificación en donde se evalúa los ingresos del afiliado, su continuidad laboral y su edad. Finalmente, también tienes que tener un saldo suficiente en la Subcuenta de Vivienda, así como no tener incumplimiento con créditos anteriores.

Crédito Infonavit: ¿Cómo y cuándo se entrega el préstamo de 70,000 pesos?

Si el Crédito Infonavit, una vez analizada tu situación, aprueba el préstamo, el organismo deposita el dinero a cada uno de los derechohabientes con el objetivo de que puedan mejorar su casa a través de pintura, la instalación de electricidad, agua o drenaje, así como la reparación de techos, por citar algunos ejemplos.

Se trata, entonces, de que el afiliado tenga la solvencia económica suficiente para que pueda acondicionar su hogar de acuerdo a sus gustos y, así, tener una mejor calidad de vida en compañía de su familia y seres queridos. Recuerda que el monto prestado depende de la capacidad que tengas para pagarlo de manera recurrente.

