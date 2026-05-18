En qué parte de la casa se coloca el ojo turco para tener protección

La puerta de la casa es el lugar más poderoso para colocar el ojo turco si buscas protección, alejar las malas energías y bloquear la envidia antes de que entre a tu hogar. Este poderoso amuleto, famoso por su color azul intenso y su significado espiritual, se ha convertido en uno de los objetos más utilizados para atraer tranquilidad, armonía y protección energética dentro del hogar.

Según las creencias esotéricas, colocarlo correctamente puede marcar la diferencia para mantener un ambiente limpio de malas vibras y conflictos.

Sin embargo, si también quieres usarlo dentro de la casa, los mejores lugares son las ventanas o la terraza, ya que ayudan a bloquear energías negativas provenientes del exterior. Dile adiós al minimalismo: 3 ideas modernas para decorar tu sala hoy mismo

¿Cómo activar el poder de un ojo turco?

Puedes activar el poder del ojo turco para atraer protección contra la envidia y las malas energías con un sencillo ritual:

Primero, limpia su energía sumergiéndolo en agua con sal marina y déjalo reposar durante dos horas.

Luego, debes cargarlo con luz colocándolo en una ventana para que reciba la luz del sol o de la luna en fase creciente.

Finalmente, tómalo con tus manos, visualiza una burbuja de protección a tu alrededor y dale intención con el corazón.

El ojo turco debe ponerse en la entrada de la casa para proteger de malas energías.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué significa llevar un ojo turco como amuleto personal?

El ojo turco no solo se utiliza para proteger la casa; muchas personas también lo llevan como amuleto personal para protegerse de las malas energías en el día a día. Este símbolo es conocido principalmente por ayudar contra la envidia y el llamado “mal de ojo”.

La piedra absorbe la negatividad que otras personas proyectan y funciona como una barrera de protección energética. Por eso, además de colocarlo en casa, muchas personas llevan un pequeño dije consigo todos los días.

Un ojo turco pierde su efectividad cuando se rompe, aparece una grieta o cambia de color repentinamente. Esto no se considera algo malo, sino una señal de que absorbió energía negativa y cumplió con su función de protección.