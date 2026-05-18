Cómo maquillar las clavículas para resaltarlas y verte más delgada

En esta ocasión te diremos cómo puedes maquillar tus clavículas para hacerlas ver más delgadas y que estas resalten. Lo primero que debes hacer es comprar un iluminador en el maquillaje, este artículo ha ganado gran popularidad en los últimos años debido a que, dicho productor puede realzar otras áreas del cuerpo.

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¿Por qué el iluminador en las clavículas hace ver más delgadas las clavículas?

El iluminador en las clavículas resalta la piel y además aporta un brillo muy natural y saludable ya que crea un efecto luminoso que puede quedar con cualquier tipo de atuendo; además es fácil de aplicar, de hecho, se puede ocupar para cualquier tipo de ocasión, ya sean cotidianas o especiales cuando ocupas un vertido.

Así debes ocupar el iluminador en clavículas para que se vean delgadas

El primer paso es asegurarte de que tu piel se encuentre bien hidratada

se encuentre bien hidratada Aplica una base de crema hidratante para preparar la piel

Con un pincel o con tus dedos deberás tomar una pequeña cantidad de iluminador y aplicarlo de manera cuidadosa en las clavículas y hombros

o con tus dedos deberás tomar una pequeña cantidad de iluminador y aplicarlo de manera cuidadosa en las clavículas y hombros Difumina muy bien para que no se queden marcadas las líneas

Un consejo muy importante es no aplicar el iluminador de manera abundante ya que podría verse artificial

de manera abundante ya que podría verse artificial Inicia con una pequeña cantidad y poco a poco añade más siempre y cuando sea necesario

y poco a poco añade más siempre y cuando sea necesario Otra opción es combinar el iluminador con un poco de bronceador

con un poco de bronceador No olvides sellar tu maquillaje con el spray fijador para que este dure todo mucho

|Foto de www.kaboompics.com

¿Qué es un iluminador y dónde se puede aplicar?

El iluminador es un artículo de belleza, este producto se ocupa para resaltar algunas partes del cuerpo, estas áreas se verán con luminosidad, más específicamente si se ocupa en el rostro; su función principal es crear puntos de luz que realcen la belleza natural de los rasgos faciales de cada persona.

Cabe señalar que, el iluminador se puede ocupar en áreas como: pómulos, arco de las cejas, tabique nasal, parte superior de los hábitos y en la esquina interna de los ojos.

