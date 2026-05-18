Cómo maquillar los ojos encapotados para que sí se note y se vean lindos

Eliminar las imperfecciones del rostro es más sencillo de lo que parece. Si tienes ojos encapotados que “se comen” el maquillaje, existen trucos de maquillistas profesionales que puedes aplicar desde casa para resaltar la mirada sin complicaciones.

El paso a paso para maquillar los ojos encapotados

Los ojos encapotados se distinguen fácilmente: si tu párpado móvil casi no se ve cuando abres los ojos, significa que tienes este tipo de ojo. De acuerdo con Maybelline, muchas personas los confunden con los párpados caídos , aunque no son lo mismo.



1. Prepara el párpado: Lo primero que debes hacer es aplicar una prebase de ojos para unificar el tono de la piel y ayudar a que las sombras duren más tiempo.

Lo primero que debes hacer es aplicar una prebase de ojos para unificar el tono de la piel y ayudar a que las sombras duren más tiempo. 2. Aplica sombras mate: Ya puedes comenzar a aplicar las sombras, de preferencia en tonos mate, ya que ayudan a aportar profundidad y definición a la mirada.

3. Ilumina el párpado móvil: Después, ilumina el párpado móvil con sombras nude, beige o champagne. Esto ayudará a abrir visualmente la mirada y dar un efecto más amplio al ojo.

Para eliminar los ojos encapotados usa sombras mate.|(ESPECIAL/CANVA)

4. Haz un delineado estratégico: Marca la línea de las pestañas superiores e inferiores con delineador. Luego, realiza un delineado fino y ligeramente ascendente para alargar visualmente los ojos. Si buscas un acabado más natural, puedes difuminar el delineado con un pincel para crear un efecto ahumado.

para alargar visualmente los ojos. Si buscas un acabado más natural, puedes difuminar el delineado con un pincel para crear un efecto ahumado. 5. Define las cejas: Finalmente, rellena las cejas para enmarcar la mirada y darle un aspecto más pulido al maquillaje.

Un tip extra de Maybelline es usar sombras brillantes, iluminador o delineador glitter para conseguir un efecto glowy y moderno.

¿Cuáles son los errores comunes al maquillar ojos encapotados?

Así como existen técnicas que ayudan a resaltar los ojos encapotados, también hay errores que debes evitar para que el maquillaje no reduzca aún más la mirada.

No acumules demasiada sombra en el pliegue ; aplícala de forma estratégica.

; aplícala de forma estratégica. Experimenta con distintos tipos de delineado, ya que uno tradicional puede perderse al abrir los ojos.

Maquilla para realzar la mirada, no para esconderla entre demasiados colores.