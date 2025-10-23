Este día debes quemar laurel para atraer la abundancia en noviembre 2025

Quemar laurel tiene muchos beneficios, pero en el mundo de los rituales, al ser usado correctamente, es capaz de atraer la abundancia, limpiar espacios y eliminar todas las malas vibras. Para que tenga un buen efecto es fundamental saber la forma correcta de emplearlo.

Estamos a pocos días de iniciar noviembre. Para que sea un mes lleno de riqueza y éxito, te detallaremos en qué fechas debes quemar la hierba aromática. Además de explicarte cómo lo debes hacer, así que no te pierdas los detalles al respecto.

¿Cuándo debo quemar el laurel?

Aunque puedes quemar el laurel en cualquier día del año, hay fechas espiritualmente más fuertes, donde al hacer ciertos rituales tendrán mayor intención. Es así que en Cordeliatarot, explican cuándo debemos quemarlo en noviembre para poder atraer la abundancia:

3: Limpiar lo emocional y proteger.

5: Manifestar deseos y llamar a la abundancia.

12: Liberar energías negativas y cortar ataduras.

16: Manifestar éxito y prosperidad.

20: Nuevos comienzos o proyectos.

21: Mejorar la comunicación con el amor (reconciliaciones).

28: Impulsar el crecimiento, para sanar y atraer el amor.

Siempre que hagas cualquiera de los rituales anteriores, visualiza lo que deseas, debes ser claro con lo que quieres y siempre agradece al universo de lo que te ha dado, y de los regalos que se avecinan. De ser necesario, puedes meditar previamente con música para una mejor concentración.

¿Cómo quemar laurel para atraer la abundancia?

Además de conocer las fechas en noviembre para hacer los rituales para atraer la abundancia, es importante conocer la forma correcta de quemar el laurel, logrando proyectar nuestros riesgos y evitando sufrir cualquier tipo de riesgo. Realiza lo siguiente:

En un recipiente prende varias hojas de laurel con ayuda de cerillos. Cuando se forme humo, pásalo por diferentes partes de la casa. Mientras lo haces, mantente concentrado con tus afirmaciones. Cuando termines, verifica que las brasas se hayan apagado, para evitar accidentes.

Listo, el proceso es muy sencillo, recuerda hacerlo con calma para que se pueda activar la energía. De esta manera, los usuarios podrán atraer la abundancia en el nuevo mes que está próximo a llegar.