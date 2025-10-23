“Me fallaste": El Patrón se sinceró con Eleazar Gómez y le dijo que no confía en él

La tensión se apoderó de La Granja VIP cuando El Patrón decidió encarar directamente a Eleazar Gómez, quien quedó en el centro de la polémica tras la última Asamblea. Aunque el momento parecía más una charla de reflexión que un reclamo, las palabras del Patrón dejaron claro que la confianza, una vez rota, no se recupera tan fácil.

¿Por qué El Patrón ya no confía en Eleazar Gómez?

Todo comenzó cuando Eleazar rompió un acuerdo previo con sus compañeros para evitar que Sandra Itzel fuera nominada, una vez que granjeros fuera de su equipo ya lo habían hecho. Sin embargo, durante la votación, su decisión terminó por confirmarla como una de las posibles eliminadas, lo que provocó molestias evidentes en varios miembros del grupo.

El Patrón no dejó pasar la oportunidad de hablar con él en privado. En su mensaje, le confesó que había vuelto a abrir su círculo de confianza en La Granja VIP después de mucho tiempo que lo había mantenido cerrado por traiciones y tanto daño que le hicieron en el pasado. Eleazar estaba dentro de ese grupo selecto. Por eso, el haber actuado en contra del pacto fue, en sus palabras, una traición que dolió más de lo esperado.

¿Qué respondió Eleazar Gómez tras el reclamo del Patrón?

Aunque Eleazar trató de justificar su decisión, al asegurar que fue influenciado por otros y que solamente quería proteger a su compañero Omahi que también había si no nombrado por otros granjeros, no logró convencer del todo. Incluso dijo que la intención era evitar que Sandra subiera sola a la plancha, y que la estrategia fue improvisada sobre la marcha. Aun así, el daño ya estaba hecho.

Durante la conversación, El Patrón se mantuvo firme pero abierto. Le pidió que si realmente le importa su amistad, demuestre con hechos que puede confiar en él de nuevo. Le dejó claro que en el juego y en la vida, lo más importante es ser coherente con lo que uno dice y hace.

Así, lo que parecía una charla cualquiera se convirtió en uno de los momentos más fuertes y sinceros de la temporada. ¿Será que Eleazar logre redimirse y recuperar la confianza del Patrón? En La Granja VIP, cualquier cosa puede pasar.

