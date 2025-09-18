¿Cuántas veces se debe masticar la comida antes de tragar?, según la IA

En ocasiones al simple hecho de comer no se le presta mucha atención. Sin embargo, todos los detalles cuentan, por eso la IA puso en jaque a todos los que ni siquiera mastican bien las cosas. En ese sentido, esta herramienta tecnológica explica cuál es el modo correcto de masticar y tragar las cosas. Tal vez estás comiendo mal, pues al menos debes triturar tu alimento con 20 masticadas.

¿Cuántas veces tienes que masticar la comida antes de tragar, según la IA?

Aunque no hay una regla para todos los alimentos, evidentemente hay estándares de acción para que tus alimentos sean correctamente triturados y consumidos.

Eso se clarifica porque hay alimentos más fibrosos, duros o suaves. Sin embargo, la cantidad recomendada por herramientas como Chat GPT, indican que mínimo son 20 veces, pero pueden ser hasta 30 ocasiones.

Esto provocará que el alimento tenga la consistencia correcta para la digestión adecuada, pues algo que puede preocupar en estos momentos a las personas, es que a veces ni siquiera se come. Tal como indican las abuelitas o las madres, algunos simplemente tragan la comida que se les pone delante.

@doctor.humber 🦷🍽 Mastica 32 veces… y tu cuerpo te lo agradecerá ¿Sabías que masticar cada bocado unas 32 veces puede mejorar tu digestión, ayudarte a controlar el peso y hasta cuidar tu salud intestinal? 🧐 🔹 Mejora la digestión: Al triturar bien los alimentos, facilitas el trabajo del estómago y del intestino. 🔹 Controla el apetito: Comer más lento permite que las hormonas de saciedad (como la leptina) lleguen a tiempo al cerebro, evitando comer de más. 🔹 Mejora la absorción de nutrientes: Más superficie de alimento triturado = mejor aprovechamiento de vitaminas y minerales. 🔹 Cuida tu intestino: Menos partículas grandes que puedan fermentar o irritar. 📌 Recuerda: no se trata solo de comer menos, sino de comer mejor. ✨ ¿Te animas a probarlo en tu próxima comida? ♬ Sneaky Cartoon - ALOHI STYLE

¿Qué beneficios tiene tragar el alimento tras su debida trituración, según la IA?

Como primer punto, ya se explicó que esto ayuda para la digestión del cuerpo. Si está correctamente triturado, habrá una oportunidad para absorber los nutrientes de los alimentos, pues no se batallará con pedazos más abundantes. En ese sentido, el masticar y tragar resulta de suma importancia para la salud de las personas.