Los eclipses que marcarán un antes y un después en septiembre 2025, según la astrología

En septiembre de 2025 se darán dos fenómenos que dejarán huella: el 7 de septiembre ocurrirá un eclipse lunar total en Piscis, mientras que el 21 de septiembre llegará un eclipse solar parcial en Virgo. Estos movimientos resaltan la importancia de combinar lo místico con lo real, recordándonos la necesidad de unir sentimiento con lógica.

Para la astrología, los eclipses son detonantes de cambios y verdades inesperadas. El lunar invita a cerrar ciclos, soltar cargas y prestar atención a la voz interior. El solar, en contraste, impulsa a poner orden, rediseñar planes y dar inicio a proyectos que marcan un nuevo rumbo.

La presencia de Saturno retrógrado en Piscis y Urano retrógrado en Géminis potencia la idea de revolución tanto personal como colectiva. No será un período sencillo, pero sí abrirá oportunidades decisivas.

Fechas clave de los eclipses y lo que significan

7 de septiembre: Eclipse lunar total en Piscis. Un momento propicio para mirar hacia el interior, cerrar etapas pasadas y liberar emociones acumuladas.

21 de septiembre: Eclipse solar parcial en Virgo. Una fase ideal para ordenar rutinas, dar forma a nuevas iniciativas y poner en marcha propósitos renovados.

Predicciones para los signos del zodiaco en septiembre 2025, según la astrología

Aries: Tiempo de soltar el control y confiar en el proceso.

Tiempo de soltar el control y confiar en el proceso. Tauro: Revisión de finanzas y valores personales será necesaria.

Revisión de finanzas y valores personales será necesaria. Géminis: Momento para hablar con sinceridad y escuchar más.

Momento para hablar con sinceridad y escuchar más. Cáncer: Reconocerás tu fuerza interna y tu capacidad de transformación.

Reconocerás tu fuerza interna y tu capacidad de transformación. Leo: Podrás brillar, pero también aprenderás a valorar la luz ajena.

Podrás brillar, pero también aprenderás a valorar la luz ajena. Virgo: Claridad y orden mental te ayudarán a redefinir tus metas.

Claridad y orden mental te ayudarán a redefinir tus metas. Libra: Necesitarás equilibrio entre lo que piensas y lo que sientes.

Necesitarás equilibrio entre lo que piensas y lo que sientes. Escorpio: Los cambios internos te impulsarán a mostrar tu mejor versión.

Los cambios internos te impulsarán a mostrar tu mejor versión. Sagitario: Lecciones del pasado te abrirán la puerta a sanar heridas.

Lecciones del pasado te abrirán la puerta a sanar heridas. Capricornio: Serás consciente de tu poder para construir la vida que deseas.

Serás consciente de tu poder para construir la vida que deseas. Acuario: Reconectar con amistades y cerrar ciclos será clave.

Reconectar con amistades y cerrar ciclos será clave. Piscis: Tu intuición será la brújula que te guiará a dar el siguiente paso.

Bonus: Desde la mirada de la astrología, estos eclipses representan una invitación compartida: abandonar lo que ya caducó, poner en orden asuntos pendientes y mantener la fe en que las transformaciones, aunque puedan mover el suelo bajo los pies, abrirán un panorama renovado para los doce signos.