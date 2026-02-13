Estos son los 3 ejercicios que queman más CALORÍAS en una hora

Uno de los propósitos de Año Nuevo más populares entre las personas fue disminuir esos kilos que tienen de más, hecho que se puede obtener a través de una buena rutina de entrenamiento, así como una exitosa dieta alimenticia. Ahora bien, ¿cuáles son los 3 ejercicios que, de acuerdo con expertos, queman más calorías?

Expertos en salud mencionan que lo recomendable es realizar al menos 30 minutos de actividad física diarios, mismos que contemplan la caminata, el cardio o levantamiento de fuerza y pesas. No obstante, algunos ejercicios destacan entre los demás por la cantidad de calorías que pueden quemar en solamente 60 minutos.

¿Cuáles son los 3 ejercicios que más calorías queman en una hora?

Remo de alta intensidad: Según detalla el portal YoSoyDeporte, este ejercicio quema entre 800 y 1000 calorías por hora gracias a su intervalos de alta intensidad. Además, tiene la capacidad de hacer trabajar a más del 85 por ciento de los músculos del cuerpo, lo cual lo hace el más recomendado por expertos en la materia.

#espalda #remo #backday #dorsales ♬ sonido original - LYES.FIT (ENTRENADOR ON LINE) @lyesfit 😳🤯¿Tu espalda no cambia?😏 👉🏽Probablemente no estás activando cada zona en los remos. 👉🏽Mira estas variaciones y entiende de una vez qué trabaja cada una: - Agarre supino (hacia el abdomen): más dorsales, recorrido limpio y profundo. - Agarre prono amplio (hacia abdomen alto): espalda alta, trapecio y deltoide posterior encendidos. - Agarre prono cerrado (hacia el ombligo): espalda media + dorsales, máxima contracción. - Agarre prono al ancho de hombros: equilibrio total: dorsales, espalda media y alta. 👉🏽Si quieres que tu espalda crezca, no hagas todos los remos igual. 👉🏽Activa lo que toca, con el agarre correcto. 👊🏽Sígueme para explotar tus resultados en el gym. 🔥 #gym

Te puede interesar: ¿Cuáles son los mejores ejercicios para definir tu abdomen?

Carrera cuesta arriba : Representa una de las actividades más intensas y, a su vez, recomendadas para quienes desean bajar de peso a través de la quema de calorías (de 700 a 950 por hora). Se trata, entonces, de una combinación de velocidad mediante el trabajo contra la gravedad, lo cual aumenta considerablemente el gasto de energía.

: Representa una de las actividades más intensas y, a su vez, recomendadas para quienes desean bajar de peso a través de la quema de calorías (de 700 a 950 por hora). Se trata, entonces, de una combinación de velocidad mediante el trabajo contra la gravedad, lo cual aumenta considerablemente el gasto de energía. Natación estilo mariposa: Este es un estilo de natación intensiva que combina distintos aspectos como la resistencia del agua mediante los movimientos efecto mariposa, mismos que involucran a todo el cuerpo. Por tal motivo, se trata de un ejercicio que quema entre 650 y 900 calorías por hora.

Saltar la cuerda, el ejercicio infravalorado que quema cientos de calorías en una hora

El salto de cuerda intensivo se ha vuelto uno de los ejercicios favoritos de chicos y grandes por igual por lo sencillo y divertido que es en relación a otras actividades físicas. Saltar la cuerda durante 60 minutos al día puede quemar entre 550 y 800 calorías, y esto se debe, en gran medida, al intenso cardio que proporciona.